Raúl Martín Valderrama García, alias “Raulazo”, un detenido en un operativo contra dos redes criminales, figura como afiliado a Juntos por el Perú (JP).

El Ministerio Público informó que, junto a la Policía, ejecutaron un megaoperativo el pasado 29 de octubre donde se allanaron 25 inmuebles en Trujillo y Virú, registraron tres celdas del penal El Milagro y detuvieron a 14 personas en La Libertad y Piura. Se incautó celulares, vehículos, S/14,103 y stickers extorsivos.

Entre los detenidos figura Valderrama, a quien El Comercio identificó en un informe como afiliado válido de JP desde el 31 de marzo de 2014.

Según la investigación fiscal, “Raulazo” habría sido “campana” y apoyo logístico de “La Nueva Jauría de San José”. Una llamada del 31 de julio de 2024 lo ubicaría alertando sobre vehículos policiales con destino a San José.

Consultado por la afiliación, el diputado y vocero de JP Ernesto Zunini declaró que no conoce al investigado e indicó que pedirá su retiro si se confirma la información.

En mayo de 2026, su candidata a diputada por JP, Jhuliana Carbonel fue detenida por su presunto vínculo con “Los Pulpos de La Victoria”, organización investigada por el cobro de cupos en Gamarra.