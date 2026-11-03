La presidenta de la República, Keiko Fujimori, encabezó este martes el inicio de las obras de construcción y modernización de la Torre Trecca del Seguro Social de Salud (EsSalud), ubicada en el distrito limeño de Jesús María, con una inversión superior a los S/ 486 millones.

El proyecto permitirá recuperar una infraestructura que permaneció inconclusa durante décadas y convertirla en un centro especializado de atención médica. Según lo anunciado, contará con más de 100 consultorios y 300 equipos clínicos de última generación.

La nueva infraestructura busca atender al menos un millón de consultas externas al año y reducir la presión asistencial sobre las redes Rebagliati, Almenara y Sabogal, que brindan servicios a asegurados de Lima y Callao.

Keiko Fujimori anuncia que Torre Trecca estará lista en 18 meses

Durante la ceremonia, la mandataria afirmó que la ejecución del proyecto permitirá superar los obstáculos que impidieron su culminación durante años. También cuestionó las demoras registradas en la infraestructura sanitaria.

“Este edificio, que durante todos estos años ha sido el símbolo de la incapacidad y la indiferencia, en 18 meses, me ha dicho la empresa privada, que va a estar inaugurada y puesta en funcionamiento”, declaró Fujimori ante la prensa.

La jefa de Estado sostuvo que la obra representa un esfuerzo conjunto entre instituciones públicas y el sector privado. Asimismo, destacó la participación del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, y de la presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas.

La ejecución se realizará mediante la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), mecanismo que incorpora la participación empresarial en el desarrollo y operación de proyectos de infraestructura y servicios públicos.

¿Qué servicios médicos ofrecerá la nueva Torre Trecca?

El proyecto contempla la implementación de consultorios especializados, equipamiento médico moderno, servicios de diagnóstico por imágenes y programas destinados a la detección temprana de enfermedades.

Entre sus principales componentes anunciados se encuentran:

Más de 100 consultorios de atención ambulatoria.

Aproximadamente 300 equipos médicos.

Atención en 20 especialidades médicas.

Tres equipos de resonancia magnética.

Servicios de diagnóstico por imágenes y detección temprana de enfermedades oncológicas.

Capacidad proyectada superior al millón de consultas externas al año.

Torre Trecca busca descongestionar hospitales Rebagliati, Almenara y Sabogal

Uno de los objetivos principales de la intervención es disminuir la demanda de consultas externas que actualmente reciben las principales redes asistenciales de EsSalud en Lima y Callao.

La Torre Trecca permitirá concentrar diversos servicios especializados en un establecimiento destinado a la atención ambulatoria. Con ello, se busca mejorar la distribución de pacientes y optimizar el uso de la infraestructura hospitalaria existente.

Fujimori señaló que la nueva instalación podría atender aproximadamente a 1,4 millones de asegurados durante sus primeros años, según las estimaciones que atribuyó al ministro de Trabajo, Juan Sheput. Esta cifra se refiere a personas beneficiarias y debe distinguirse del número proyectado de consultas anuales.

Proyecto de salud permaneció pendiente durante décadas

La Torre Trecca constituye uno de los proyectos de infraestructura sanitaria más antiguos de EsSalud. Su recuperación había sido anunciada en distintas etapas, sin que se concretara su puesta en funcionamiento.

En febrero de 2026, EsSalud informó sobre la suscripción de una adenda para viabilizar la remodelación e implementación del edificio. En ese momento se proyectaban 110 consultorios, 20 especialidades y alrededor de 960.000 atenciones anuales.

La mandataria también destacó el papel que tendrán los médicos, enfermeras y técnicos encargados de atender a los pacientes una vez que el edificio entre en funcionamiento.

“Este edificio pasará a ser un referente en Latinoamérica. No solamente por la capacidad de las atenciones que vamos a tener, sino también por ese trato humano, sensible, que ustedes van a dar”, manifestó la jefa de Estado.

El inicio de obras marca una nueva etapa para la recuperación de la Torre Trecca, cuya puesta en servicio dependerá del cumplimiento de los plazos de construcción, equipamiento y habilitación de sus servicios médicos.