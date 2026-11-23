Ocho distritos de Arequipa tendrán restricciones en el servicio de agua potable este martes 24 de noviembre debido a los trabajos de mantenimiento y desinfección de los reservorios N-20 y N-20A, ubicados en la planta de tratamiento de agua potable Miguel de la Cuba Ibarra.

Según informó Sedapar, la suspensión del servicio comenzará a las 5:00 horas y se prolongará hasta las 22:30 horas. Una vez culminados los trabajos, el suministro se restablecerá de manera paulatina en las zonas afectadas.

El corte del servicio de agua afectará a los residentes de los distritos de Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado, José Luis Bustamante y Rivero, Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata y Yura.

Ante esta interrupción, la empresa recomendó a los usuarios almacenar con anticipación la cantidad de agua necesaria para cubrir sus actividades básicas durante el día y evitar el desperdicio del recurso.

El servicio no necesariamente volverá a todos los sectores a las 22:30 horas, ya que la reposición será progresiva, por lo que algunas zonas podrían recuperar el suministro después de ese horario.