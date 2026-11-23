La Municipalidad Distrital de Majes incumplió una de las obligaciones previstas para el proceso de transferencia de gestión que debe realizarse antes del cambio de autoridades municipales, según detectó la Contraloría General de la República durante una acción de control simultáneo.

De acuerdo con el informe del órgano de control publicado la semana pasada, la comuna no generó todos los accesos requeridos en el aplicativo informático RC-TG, plataforma oficial utilizada para registrar la información relacionada con la rendición de cuentas y la transferencia de gestión entre autoridades salientes y entrantes.

La revisión realizada hasta el 28 de septiembre de 2026 determinó que, si bien la municipalidad habilitó al titular saliente, al funcionario responsable y a los integrantes del Equipo de Transferencia del Titular Saliente, no registró los accesos correspondientes a los roles de “Operador” y “Operador TG”, responsables de ingresar y administrar la información en el sistema.

Para la Contraloría, la falta de estos usuarios limita el registro oportuno de información y afecta el cumplimiento de actividades obligatorias dentro del proceso de transferencia, cuyo objetivo es garantizar que las nuevas autoridades reciban información completa y actualizada sobre la situación administrativa, financiera y operativa de la municipalidad.

La transferencia de gestión constituye uno de los procedimientos más importantes al término de una administración pública, ya que permite transparentar el estado de la entidad, los proyectos en ejecución, el manejo de recursos y las obligaciones pendientes. Por ello, la normativa de la Contraloría exige que toda la información sea registrada mediante el sistema RC-TG.

En su informe, la entidad de control advierte que el incumplimiento detectado podría generar retrasos en el desarrollo del proceso y afectar la adecuada rendición de cuentas de la gestión saliente. Ciertamente, la Municipalidad recién hoy publicó en su cuenta de Facebook la firma de acta de transferencia para continuar con el proceso de entrega de información institucional.

Ante esta situación, la Contraloría General de la República recomendó poner el hecho en conocimiento de las autoridades municipales para que adopten medidas correctivas de manera inmediata. Además, solicitó que la Municipalidad Distrital de Majes informe, en un plazo de cinco días hábiles, las acciones realizadas o previstas para subsanar la observación.