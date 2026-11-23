Reniec informó que la campaña inicia hoy, 23 de noviembre, en el distrito de Carabayllo (Centro Comunal La Cumbre y Local Comunal El Progreso), Independencia (Demuna) y Santa Rosa (Sede Municipal) la atención será de 9:30 am hasta la 1:00 pm durante toda la campaña.

Para el 24, se encontrarán en Ancón (Agencia Municipal La Variante), nuevamente en Carabayllo (Estadio Ricardo Palma), en el Cercado de Lima (Casa Vecinal N° 1), Los Olivos (frontis de la municipalidad) y San Juan de Miraflores (Palacio Municipal - Parque de los Espejos).

El día 25 de noviembre, la campaña se hará en Independencia (Demuna) y en Villa María del Triunfo (PS Virgen de Lourdes). El 26 la campaña se hará en Carabayllo (Estadio Ricardo Palma) y en San Juan de Lurigancho (Sub Gerencia de Programas Sociales) y el último día será en Comas (frontis de la municipalidad), Puente Piedra (agencia municipal Micaela Bastidas) y Villa El Salvador (villa del Adulto Mayor).

(Foto: @reniec)

¿Cómo puedes acceder a este beneficio?

La entrega del DNI gratuito es únicamente para los menores de 0 a 17 años de edad, ciudadanos con clasificación de pobreza o extrema pobreza y persona mayores a 60 años que estén en una condición vulnerable.

Recuerda que en caso de estar clasificado como ciudadano en pobreza o extrema pobreza debes contar con tu credencial de socioeconómica de Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

Asimismo, las personas discapacitadas deben contar con su certificado de discapacidad, una constancia médica o una constancia de educación especial.