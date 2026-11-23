Una mujer fue asesinada de más de 15 balazos cuando se encontraba dentro de una camioneta blanca en la segunda etapa de Pariachi, en el distrito de Ate, al este de Lima. Según informó El Comercio, dos presuntos sicarios que se desplazaban en una motocicleta habrían perpetrado el ataque.

El crimen se registró aproximadamente a las 10:00 de la mañana. La víctima se encontraba en el interior del vehículo, de placa ARD-650, cuando fue atacada a disparos por sujetos cuya identidad aún se desconoce.

Mujer es acribillada dentro de camioneta en Pariachi, Ate

Los presuntos responsables habrían llegado a bordo de una motocicleta lineal y habrían disparado en reiteradas ocasiones contra la mujer.

La víctima recibió múltiples impactos de bala y falleció en el lugar. Hasta el momento, no se ha confirmado su identidad ni se han proporcionado detalles oficiales sobre las circunstancias previas al asesinato.

Tras conocerse el hecho, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de Serenazgo acudieron a la segunda etapa de Pariachi para realizar las primeras diligencias.

Como parte de las investigaciones, las autoridades revisan las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores, con el objetivo de identificar a los presuntos responsables y establecer la ruta que habrían seguido.