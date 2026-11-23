La fondista huancavelicana Deysi Castro Huamán obtuvo el primer lugar en la categoría Élite Damas del Maratón Internacional Meseta del Bombón 2026, disputado en la región Pasco, tras completar el recorrido de 21 kilómetros en 1 hora, 28 minutos y 14 segundos.

La deportista destacó en una competencia caracterizada por las exigentes condiciones geográficas y la altitud de la zona. Durante la carrera mantuvo un ritmo competitivo que le permitió superar a sus rivales y cruzar la meta en el primer puesto.

Su llegada desató la celebración del público que acompañó la prueba, donde Castro Huamán volvió a demostrar su capacidad en las competencias de fondo.

Reconocen su desempeño deportivo

Tras finalizar la competencia, el alcalde provincial se acercó a felicitar personalmente a la atleta por el resultado obtenido y destacó su esfuerzo y disciplina en el atletismo.

El triunfo de la representante de Huancavelica también fue resaltado como un reconocimiento al deporte femenino y un ejemplo para las nuevas generaciones de deportistas.

Con este resultado, Deysi Castro Huamán dejó en alto el nombre de su región en una de las competencias atléticas más exigentes de la zona central del país.