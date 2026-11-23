La Banda Municipal de Música de Ica conmemoró 74 años de trayectoria artística, en el marco del Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos, celebrado cada 22 de noviembre.

Tradición musical

La agrupación, considerada una de las instituciones musicales representativas de la provincia, inició su historia el 28 de julio de 1952, cuando un grupo de jóvenes iqueños realizó su primera presentación oficial ante la población.

Su creación respondió a una antigua demanda ciudadana de contar con una banda organizada que acompañara las ceremonias oficiales, actividades cívicas y celebraciones populares. Su formación fue impulsada por el entonces Concejo Provincial, presidido por el doctor Enrique Villa García Humaga, y por el concejal Samuel Mora Alfaro, quien gestionó la implementación de esta agrupación musical. Asimismo, destacó la labor del maestro Medardo Purizaga, fundador y primer director de la banda.

La trayectoria de la institución también quedó registrada en el semanario católico El Amigo, en una publicación del 26 de noviembre de 1955, que documentó las celebraciones realizadas en honor a Santa Cecilia. El programa conmemorativo incluyó un concierto radial, una misa solemne acompañada por la banda y la bendición de un cuadro de la patrona en el local municipal. La ceremonia contó con la participación del músico iqueño Rafael Purizaga, primer violinista de la Orquesta Sinfónica Nacional, además de representantes de distintos sectores de la sociedad.

A lo largo de sus 74 años, la Banda Municipal de Música de Ica formó parte de las principales actividades oficiales y expresiones culturales de la provincia, acompañando a distintas generaciones de iqueños. Su aniversario y la celebración de Santa Cecilia permitieron recordar el aporte de sus fundadores y músicos, así como reconocer la importancia de preservar una institución que ha mantenido viva la tradición musical y la identidad cultural de Ica.

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