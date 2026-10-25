El talento pisqueño vuelve a destacar fuera de su tierra. El profesor y artista plástico Óscar Eduardo Estrada Magallanes fue declarado Hijo Predilecto de Ica y recibió la Medalla de la Ciudad, distinciones otorgadas por la Municipalidad Provincial de Ica mediante la Resolución de Alcaldía N.° 587-2026-AMPI, fechada el 8 de setiembre de 2026, en reconocimiento a su destacada trayectoria artística, docente y cultural.

Destacado artista

Egresado de la Escuela Superior de Formación Artística “Sérvulo Gutiérrez”, Estrada Magallanes ha dedicado gran parte de su vida a la enseñanza y a la promoción del arte entre niños y jóvenes.

Su experiencia lo ha llevado a participar en exposiciones nacionales e internacionales, con presencia en espacios como el Congreso de la República y el Ministerio de Cultura, así como en muestras realizadas en Bolivia, España, Francia y Alemania. En 2024, además, fue reconocido por el Congreso de la República, según los considerandos de la resolución municipal.

Este reconocimiento constituye un motivo de orgullo para Pisco, provincia cuya identidad regional también ha sido fortalecida a través de la obra artística del maestro. Su trayectoria demuestra que el talento nacido en esta tierra puede trascender fronteras y recibir el reconocimiento de otras ciudades, destacando el valor de la educación, la cultura y el arte como herramientas para preservar la identidad y formar nuevas generaciones.

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