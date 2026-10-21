La Municipalidad Provincial de Ica reconoció al profesor pisqueño Óscar Eduardo Estrada Magallanes por su labor como gestor cultural, en el marco de las actividades conmemorativas por el Día del Gestor Cultural, que se celebra cada 22 de octubre. La distinción pone en valor el aporte de personalidades que trabajan en favor de la cultura y la identidad del departamento de Ica.

Identidad regional

El reconocimiento fue formalizado mediante la Resolución de Alcaldía N.° 648-2026-AMPI, de fecha 12 de octubre de 2026, en la que la comuna provincial destaca la importancia de la labor de los gestores culturales que promueven y desarrollan proyectos artísticos, culturales y comunitarios, contribuyendo a preservar las tradiciones y fortalecer la identidad regional.

Esta distinción representa un reconocimiento a la labor cultural del profesor Óscar Eduardo Estrada Magallanes, natural de Pisco, y resalta la importancia de valorar a quienes, desde sus respectivos espacios, contribuyen a mantener viva la historia, las expresiones culturales y el legado de los pueblos de la región Ica.

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