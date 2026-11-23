Durante la ceremonia de entrega de los equipos para prevenir el Fenómeno del Niño, en Pucusana la mandataria declaró para la prensa: “En general, la visita de su santidad el papa León XIV a sido muy buena en todas las regiones. Efectivamente, en la última misa en Las Palmas han habido algunas deficiencias yo también tengo que lamentar y expresar las disculpas a quienes se vieron afectados. El Canciller acudirá a la invitación si es que se hace la interpelación en ese espíritu democrático, pero yo quiero expresar mi respaldo al canciller y a todo el gabinete”

Los cuestionamientos hacia el canciller Carlos Espá surgen debido a los problemas técnicos durante la presentación de la misa en Las Palmas, en el distrito de Surco, donde hubieron varias fallas con los equipos y las pantallas que transmitían la ceremonia. Además, ya cuenta con la desconfianza de un sector del poder legislativo, especialmente en la Cámara de Diputados.

(Foto: Congreso)

Por ello, se ha planteado una interpelación debido a las irregularidades al momento de contratar a la empresa que se encargó de organizar el evento. Según un reportaje de Cuarto Poder, en documentos oficiales, la empresa no contaba con los requisitos mínimos para participar en el sorteo del evento.