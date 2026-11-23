Un cambio en el momento preciso puede ser la clave del éxito. Sport Huancayo inició la temporada con muchos altibajos, pero la dirigencia encontró un punto de inflexión en marzo: Roberto Mosquera renunció luego de tres derrotas seguidas y regresó Richard Pellejero, el estratega del curso 2025. Al conocer el plantel, recibió el tiempo necesario para revertir el mal desempeño.

Un hito

Fue así que el “Rojo matador” pasó de ser penúltimo en el Torneo Apertura a pelear por el liderato en el Torneo Clausura. Y la carrera de largo aliento llegó con rédito, pues el DT fue el artífice de una etapa gloriosa para la institución: le dio el primer título corto en su historia.

En el cierre del calendario, el conjunto huancaíno tuvo un duelo directo frente a Universitario y cargaba la presión de lo que hacía Sporting Cristal. Sin embargo, nada de esto influyó de manera negativa, sino que inspiró a los futbolistas a escribir una página para recordar por siempre.

De forma arrolladora, Sport Huancayo aplastó en casa por 4-1 a la “U” y subió al trono en el Clausura. Javier Sanguinetti (8’ y 33’) y Daniel Porozo (14’ y 46’) desataron la alegría en la ciudad incontrastable. El descuento de Bryan Reyna solo maquilló el marcador (78’).

Con este triunfo el “Rojo Matador” se aseguró un cupo a la Copa Libertadores (Perú 3), pero podría ir directamente a la fase de grupos como Perú 2 si gana las semifinales ante Universitario.

Un equipo superior

Sport Huancayo fue inmensamente superior desde el primer minuto. A los 8 minutos el argentino Sanguinetti sacó un derechazo desde fuera del área que picó antes que el arquero Miguel Vargas intente cualquier defensa y se metió a su arco.

A los 14’ un cabezazo del ecuatoriano Porozo puso el 2-0. Había un solo equipo en la cancha y no fue raro que a los 33 minutos el arquero Vargas derribe dentro del área a Sanguinetti y este mismo anote desde los doce pasos el tercero para los huancas. Y a los 46’, el mejor jugador de la cancha, Sanguinetti, asistió a Porozo para que solo ante el arco crema solo la empuje y ponga cifras definitivas al marcador.

Así, el club rojo levantó el trofeo en medio de una mezcla de lágrimas y sonrisas. Eso sí, la celebración no será por demasiados días, dado que ahora la plantilla se enfocará en los playoffs: tendrá semifinales contra el mismísimo Universitario. No querrán parar hasta alzar el campeonato nacional.

El partido de ida será el próximo domingo 29 de noviembre en el estadio Huancayo desde las 3 de la tarde y la vuelta se jugará en el estadio Monumental de Lima el viernes 4 de diciembre desde las 8.30 de la noche. El ganador de estos partidos se enfrentará a Alianza Lima en la gran final el 8 y 13 de diciembre.

El día soñado

El capitán del equipo huanca, Ricardo Salcedo destacó que ayer cumplió su partido número 300.

“Sí, la verdad que un día soñado. Uno de los mejores días de mi vida. 300 partidos, un título que es muy importante para todos, para el club, para mí y para mis compañeros”, precisó el mediocampista.

En tanto, Raúl Rojas, presidente de Sport Huancayo, criticó duramente a las autoridades de nuestra región.

“Estamos avanzando de una manera increíble. Ahí están los resultados, pero nuestras autoridades prácticamente son nuestro escollo, hacen las cosas al contrario. Es una vergüenza presentar nuestro estadio despintado. Prometen y prometen y no hacen. Espero que con estos triunfos que estamos regalando a Huancayo recapaciten y arreglen este estadio bonito. Es cuestión de saber trabajar, planificar, organizarse conjuntamente con Sport Huancayo y van a ver que este estadio va a ser un buen estadio”, sostuvo.