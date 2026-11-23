Más de 12.000 personas fueron evacuadas de un concierto del rapero estadounidense Don Toliver en Mánchester, Reino Unido, luego de que una sustancia desconocida fuera liberada entre el público y provocara problemas de salud a varios asistentes. La emergencia se registró la noche del domingo 22 de noviembre en el recinto Co-op Live.

La Policía del Gran Mánchester (Greater Manchester Police) informó este lunes 23 de noviembre que las autoridades investigan el origen de la sustancia. El incidente obligó a movilizar a los servicios de emergencia y a declarar una situación de emergencia mayor para coordinar la atención.

Evacúan a más de 12 mil personas durante concierto de Don Toliver

El incidente ocurrió poco después de las 10:00 p. m., cuando las autoridades recibieron reportes de asistentes que presentaban molestias tras entrar en contacto con una sustancia cuya composición aún no había sido identificada.

El concierto se desarrollaba en el Co-op Live, considerado el recinto cubierto de espectáculos de mayor capacidad del Reino Unido, ubicado en la ciudad de Mánchester, al noroeste de Inglaterra.

Ante la emergencia, los equipos de seguridad organizaron la evacuación de los asistentes para facilitar la intervención del personal médico y evitar una mayor exposición a la sustancia.

Más de 50 personas recibieron atención médica tras la emergencia

El Servicio de Ambulancias del Noroeste de Inglaterra (North West Ambulance Service) informó que más de 50 personas fueron evaluadas y atendidas en el lugar, algunas de las cuales presentaban irritación ocular y síntomas respiratorios.

Asimismo, una persona fue trasladada al hospital Manchester Royal Infirmary para una evaluación médica adicional.

Como medida preventiva, los servicios de emergencia realizaron procedimientos de descontaminación en el recinto. También desplegaron equipos especializados en la respuesta ante posibles materiales peligrosos.

Policía investiga qué sustancia fue liberada durante el concierto

La subjefa policial Steph Parker, de la Policía del Gran Mánchester, informó que la prioridad de las autoridades fue garantizar la seguridad de los asistentes y permitir su evacuación.

La funcionaria señaló que las investigaciones buscan determinar qué sustancia ocasionó los síntomas y cómo ocurrió el incidente.

Aunque inicialmente se consideró la posibilidad de que se tratara de gas lacrimógeno, las autoridades no habían confirmado esa hipótesis. Por ello, el material continúa siendo identificado oficialmente como una sustancia desconocida.

La Policía también recomendó que las personas que asistieron al concierto y posteriormente presenten malestares acudan a un establecimiento de salud.

Co-op Live colabora con las autoridades tras evacuación

La administración del Co-op Live informó que trabaja de manera coordinada con la Policía del Gran Mánchester para identificar las causas de lo ocurrido y determinar las medidas correspondientes.

El recinto, inaugurado en 2024, tiene capacidad para aproximadamente 23.500 espectadores y alberga conciertos de artistas internacionales.

Hasta el momento del reporte, no se había confirmado quién liberó la sustancia ni las circunstancias exactas del incidente.

¿Qué pasará con los próximos conciertos de Don Toliver?

El rapero estadounidense Don Toliver, conocido por sus colaboraciones con artistas como Travis Scott y Justin Bieber, se encuentra realizando presentaciones en el Reino Unido como parte de su gira Nitrous.

De acuerdo con su programación, el artista tiene previsto presentarse este lunes 23 de noviembre en el O2 Arena de Londres y el martes 24 en el OVO Arena Wembley.

Las autoridades continúan investigando el episodio ocurrido en Mánchester, mientras se espera información adicional sobre la sustancia que afectó a los asistentes.