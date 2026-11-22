El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro permanece internado en una unidad de cuidados intensivos (UCI) del hospital DF Star, en Brasilia, debido a una obstrucción intestinal casi total. Aunque su condición clínica es estable, los médicos informaron que todavía no existe una fecha prevista para su alta.

Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado, fue trasladado al centro médico el viernes 20 de noviembre, luego de presentar fuertes dolores abdominales mientras permanecía bajo arresto domiciliario por razones humanitarias.

Según el boletín médico difundido el sábado 21 de noviembre, el exmandatario se encuentra consciente, orientado y con respiración espontánea. Este domingo 22, su médico, Brasil Ramos Caiado, confirmó que continúa clínicamente estable y será sometido a nuevos exámenes.

¿Qué problema de salud tiene Jair Bolsonaro?

El exmandatario fue diagnosticado con un cuadro de abdomen agudo obstructivo, una condición que impide el tránsito normal del contenido intestinal y que, dependiendo de su evolución, puede requerir tratamiento quirúrgico.

El equipo médico inició un tratamiento que incluye hidratación, ayuno por vía oral, soporte nutricional y la colocación de una sonda gástrica para aliviar la obstrucción del intestino delgado.

El médico Brasil Caiado explicó que la obstrucción es casi total y que la necesidad de una nueva operación dependerá de la respuesta al tratamiento y de los resultados de los exámenes.

Médicos no descartan una nueva cirugía

El hospital DF Star informó que, por ahora, no existe una previsión de alta médica. Bolsonaro continúa bajo vigilancia especializada mientras se evalúa si el tratamiento permite resolver la obstrucción sin recurrir a una intervención quirúrgica.

Carlos Bolsonaro, hijo del expresidente, señaló en sus redes sociales que mediante la sonda gástrica colocada durante la madrugada del sábado se retiró casi un litro de residuos alimenticios.

También manifestó su preocupación por los episodios de náuseas, distensión abdominal y dolor que presenta su padre.

Bolsonaro cumple condena por intento de golpe de Estado

Bolsonaro cumple una condena de 27 años de prisión por su participación en una trama golpista destinada a impedir la continuidad del proceso democrático tras su derrota frente a Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de 2022.

Su estado de salud fue uno de los factores considerados por el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, para autorizar en marzo de 2026 el cumplimiento de su condena bajo prisión domiciliaria por razones humanitarias.

Tras su hospitalización, el magistrado autorizó que sus hijos puedan visitarlo diariamente en el centro médico, aunque prohibió el ingreso de teléfonos celulares y la realización de grabaciones durante las visitas.

El expresidente presenta antecedentes de complicaciones abdominales desde septiembre de 2018, cuando fue apuñalado durante un acto de campaña electoral en la ciudad de Juiz de Fora. Desde entonces ha sido sometido a diversas operaciones y hospitalizaciones por problemas intestinales.