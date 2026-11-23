A dos semanas de la segunda vuelta electoral, Reynaldo Hilbck Guzmán y Roddy Guillermo “Memo” La Torre Gómez se disputarán la gobernación regional de Piura para el próximo periodo de cuatro años. Uno busca regresar al sillón regional, esta vez con Alianza para el Progreso (APP), mientras que el otro postula por primera vez, con Podemos Perú.

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EL PATRIMONIO

Las hojas de vida presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revelan diferencias en el patrimonio declarado por ambos candidatos. El exgobernador Reynaldo Hilbck, ingeniero industrial que dirigió la región entre 2015 y 2018 con el movimiento Unión Democrática del Norte, registra diez bienes inmuebles, cuatro vehículos y participación accionaria en tres empresas. Además, consigna cuatro referencias de naturaleza penal y dos procesos civiles por indemnización.

Según su declaración jurada, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, Hilbck reportó ingresos anuales por S/ 600,512. De este monto, S/ 234,201 corresponden a remuneraciones del sector privado, S/ 26,087 al ejercicio individual de su profesión y S/ 340,224 a otros ingresos, que incluyen rentas y otros conceptos.

En cuanto a su patrimonio inmobiliario, declaró diez propiedades inscritas en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). La relación comprende predios rurales en Piura, terrenos y sublotes ubicados en Castilla, así como un departamento y un estacionamiento en el distrito limeño de Miraflores. La suma de sus valores de autovalúo asciende a S/ 2 millones 638 mil 384.36.

A este patrimonio se agregan cuatro vehículos de las marcas Kia, Renault, Lexus y Peugeot, valorizados en conjunto en S/ 414,442.60. De esta manera, la suma de los autovalúos de sus inmuebles y los valores declarados de sus vehículos alcanza los S/ 3 millones 52 mil 826.96.

Pero el patrimonio declarado no termina allí. Hilbck también registra participación accionaria en Agroganadera Huallaga S.A.C., por un valor nominal de S/ 320,168; Hispon S.A.C., por S/ 302,194; e Industria Textil S.A., por S/ 127,846.28. En este último caso, precisa que las acciones provienen de la sucesión Hilbck y que la empresa se encuentra en liquidación.

LOS ANTECEDENTES JUDICIALES

En el apartado de información adicional de su hoja de vida, el exgobernador consigna cuatro referencias de naturaleza penal relacionadas con colusión y otros delitos. Entre ellas figuran los expedientes N.° 00007-2020-0-5001-JR-PE-01 y N.° 00007-2021-0-5002-JR-PE-03, tramitados ante juzgados de investigación preparatoria nacional, así como las carpetas fiscales N.° 21-2020 y N.° 02-2020, seguidas ante la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

Los estados procesales consignados son distintos. En uno de los expedientes judiciales y en la carpeta fiscal N.° 21-2020 se señala que concluyó la investigación preparatoria, pero aún no se había formulado requerimiento fiscal. En el otro expediente y en la carpeta N.° 02-2020 se indica que los casos se encontraban en etapa intermedia, con requerimiento fiscal mixto.

Adicionalmente, registra dos expedientes civiles por indemnización, uno en primera instancia y otro en segunda instancia, pendiente de resolverse un recurso de apelación.

Por su parte, el candidato Guillermo «Memo» La Torre Gómez, ingeniero químico e ingeniero civil, declaró ingresos anuales por S/ 133,106, provenientes del ejercicio individual de su profesión. En su patrimonio no registra bienes inmuebles, pero sí dos vehículos: una motocicleta RTM, modelo 125, del año 2010, valorizada en S/ 3,500, y un automóvil Kia Rio, del año 2013, valorizado en S/ 47,000. Ambos suman S/ 50,500.

En su experiencia laboral, La Torre consigna que se desempeñó como supervisor de seguridad en Komatsu Mitsui-Minería Miski Mayo (2013-2014) y en Neptunia S.A. (2014-2021). Posteriormente, trabajó en el Gobierno Regional de Piura como director de programa sectorial III del Centro de Abastecimiento de Agua Bayóvar (2023-2025) y como locador FAG (2025-2026). En su declaración precisa que el pago por este último servicio es realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

En el ámbito académico, registra una maestría en Ingeniería Ambiental y Seguridad Industrial por la Universidad Nacional de Piura, obtenida en 2024.