La empresa tecnológica estadounidense Nvidia anunció este lunes 23 de noviembre la restitución de Jensen Huang como presidente y director ejecutivo (CEO), luego de su renuncia en medio de un escándalo relacionado con relaciones extramatrimoniales y sospechas de espionaje chino vinculadas a una de las personas involucradas.

El consejo de administración de la compañía, especializada en el desarrollo de procesadores para inteligencia artificial, aprobó por unanimidad el regreso de Huang, quien también recuperará su puesto como miembro del directorio. La decisión entró en vigor de manera inmediata.

Nvidia aprueba por unanimidad el regreso de Jensen Huang

Mediante un comunicado oficial difundido desde Santa Clara, California, Nvidia explicó que el directorio tomó la decisión después de mantener una serie de reuniones y conversaciones con Huang.

Según la empresa, los consejeros quedaron satisfechos con la franqueza del ejecutivo y su capacidad para continuar al frente de la compañía.

Harvey C. Jones, presidente del consejo de administración de Nvidia, expresó el respaldo del directorio al retorno de Huang y señaló que la decisión responde a los intereses de los accionistas, trabajadores, socios comerciales y clientes.

El comunicado también confirmó que Jones permanecerá como presidente del directorio, mientras que Huang retomará los cargos de presidente ejecutivo y CEO.

¿Por qué Jensen Huang había renunciado a Nvidia?

El regreso del ejecutivo ocurre después de su salida anunciada el 12 de noviembre, cuando Nvidia informó que había renunciado a sus funciones de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo de administración.

La dimisión se produjo tras revelaciones sobre relaciones extramatrimoniales y reportes periodísticos acerca de presuntos vínculos de una empresaria china con actividades de inteligencia.

Las informaciones también generaron cuestionamientos sobre posibles riesgos de seguridad nacional y el cumplimiento de las restricciones estadounidenses a la exportación de chips avanzados hacia China.

Sin embargo, las sospechas de espionaje y las posibles irregularidades comerciales continúan bajo investigación. La restitución del ejecutivo no constituye una conclusión definitiva sobre esos señalamientos.

Nvidia asegura que consultó con autoridades de Estados Unidos

La compañía informó que, antes de aprobar el regreso de Huang, recibió información de altos niveles del Gobierno estadounidense.

De acuerdo con Nvidia, esa información permitió al directorio concluir que la reincorporación del ejecutivo no representa un riesgo para la seguridad nacional.

La empresa también confirmó que continuará la investigación independiente relacionada con los reportes sobre un posible intento de inteligencia extranjera dirigido contra Huang.

Asimismo, Nvidia mantendrá un comité especializado en seguridad nacional y control de exportaciones para supervisar el cumplimiento de las regulaciones comerciales estadounidenses.

Jensen Huang retoma el liderazgo de Nvidia

Tras la decisión del directorio, Huang expresó su agradecimiento por la confianza recibida y manifestó su compromiso de regresar a la conducción de la empresa.

Durante su ausencia, Colette Kress, directora financiera de Nvidia, asumió temporalmente las funciones de CEO. Con la reincorporación de Huang, Kress continuará desempeñándose como directora financiera.

La restitución se produce en un momento de especial atención sobre la industria de semiconductores y las restricciones a la comercialización de tecnología avanzada con China.

Nvidia, una de las principales compañías mundiales dedicadas al desarrollo de chips para inteligencia artificial, continuará bajo la dirección de Huang mientras avanzan las investigaciones relacionadas con las denuncias que precedieron a su renuncia.