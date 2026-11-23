La aprobación de la Ley de Presupuesto del Sector Público 2027 por el Congreso bicameral deja un escenario de contrastes políticos y financieros para Junín. Al revisar las cifras oficiales sustentadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Gobierno Regional de Junín (GORE) sufrirá una reducción aproximada de S/ 42 millones respecto a su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de 2026, mientras que los gobiernos locales verán crecer sus arcas.

Presupuesto. Para el 2027, el Pliego 450 del GORE Junín contará con S/ 3,457.5 millones (1.30% del presupuesto nacional), por debajo de los S/ 3,499 millones recibidos al inicio de 2026 (-1.19%). Este recorte responde al ajuste macrofiscal aplicado por el Ejecutivo a todas las regiones y golpea directamente el margen para nuevas obras: más del 75% de esa bolsa (S/ 2,600.7 millones) proviene de Recursos Ordinarios atados rígidamente a planillas de educación, salud y gasto corriente, dejando S/ 733.8 millones por Recursos Determinados (canon y FONCOR) para inversión.

La otra cara de la moneda favorece a los 124 gobiernos locales de Junín. Impulsados por un alza nacional del 17.5% en las transferencias municipalizadas y el FONCOMUN, los alcaldes que asumirán funciones en enero pasarán de una base inicial de S/ 1,133 millones en 2026 a cerca de S/ 1,300 millones en 2027.

Sin embargo, este mayor flujo de dinero contrasta con una preocupante ejecución: hasta octubre de 2026, las municipalidades de Junín apenas ejecutaron el 37.8% de su presupuesto de obras. A ello se suma el sinsabor por la Nueva Carretera Central, que solo recibió S/ 100 millones de los S/ 876 millones urgentes para arrancar obras en 2027.

Análisis

Para el economista Daniel López Lizano, esta distribución presupuestal en la ley recientemente aporbada también evidencia que el centralismo presupuestal continúa siendo un problema. Explicó que, de los S/ 266,506 millones del presupuesto nacional proyectado para 2027, alrededor de S/ 166,613 millones corresponden al Gobierno Nacional, S/ 58,672 millones a los gobiernos regionales y S/ 41,222 millones a los gobiernos locales.

Sobre el incremento municipal, consideró que permitirá fortalecer los recursos de las comunas, principalmente por las mayores transferencias; sin embargo, advirtió que disponer de más dinero no significa necesariamente ejecutar más obras.

“Muchas entidades incrementan su presupuesto, pero está yendo para gasto corriente. Lo importante es evaluar el gasto en inversiones”, sostuvo.