Aquí detallamos los precios de los combustibles para hoy lunes 23 de noviembre en algunos grifos de Arequipa. Estos son los pecios de la gasolina, petróleo, el GLP y el balón de gas en Arequipa, según la plataforma Facilito.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 23 de noviembre en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo J.H.P. en la Av. Aviación Km. 9 en el distrito de Cerro Colorado a 17.19 soles, en el grifo Gamarra en la vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 17.20, en el grifo Las Torres en la Asociación Complejo Artesanal en el distrito Alto Selva Alegre A 17.86 soles, en eñ grifo Alexmath en la Av. Goyeneche a 18.17 soles, en servicentros Miguel Grau en Paucarpata a 18.29 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 23 de noviembre en Arequipa?

La Gasolina Premium en el grifo J.H.P. en la Av. Aviación Km. 9 en la vía a Yura a 18.80 soles el galón, en Servicentro Transportes y Servicios Espinar en la carretera a Yura en la vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 18.85 soles, en el grifo San Francisco en la Av. Jesús en Paucarpata a 19.39 soles, en el grifo Sur Arequipa en la Av. Jesús en Arequipa a 19.47 soles, en el grifo Escen en la Av. Porongoche en José Luis Bustamante y Rivero a 19.49 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel DB5-50) hoy en los grifos?

Este 23 de noviembre, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en la corporación D. Nick en la Av. Jesús en Paucarpata a 19.19 soles, en el grifo Exact Perú en la Av. Perú a 21.75 soles, en el servicentro Transportes y Servicios Espinar en la carretera a Yura Km. En Cerro Colorado a 21.75 soles, en inversiones JDSF en la Variante de Uchumayo en Sachaca a 21.99 soles, en el grifo Servicentro Rigo en la Av. Teniente Palacios en Miraflores en 22.25 soles, en el grifo Servitranser en la Av. Caracas en José Luis Bustamante y Rivero a 22.25 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 23 de noviembre en Arequipa?

El GLP automotor en el grifo EE.SS San Limax en la Av. Venezuela en el Cercado de Arequipa a 8.79 soles, en inversiones JDSF en la Variante de Uchumayo en Sachaca a 8.79 soles, en Pacidama Energía en la Av,. La Paz en el cercado de Arequipa a 8.84 soles, en el Grifo Sur Arequipa en la Av. Jesús en Arequipa a 8.84 soles, en el grifo Automotriz Andina en la Av. Sepúlveda en Miraflores a 8.84 soles, en grifo Chaskygas en la Av. Industrial Cayro en Paucarpata a 8.84 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 23 de noviembre?

El balón de gas de 10 kilos de la marca Lima Gas en la planta de Lima Gas en el centro Industrial Las Cantera en Cerro Colorado a 51.90 soles, la marca Masgas en la planta Solgas en la Variante de Uchumayo en Yanahuara a 53 soles y la marca Solgas en la misma planta a 57 soles, la marca Chaski Gas en la planta Corporación Andina del Gas Perú en la Av. Las Peñas Km. 16 en Socabaya a 59.50 soles.