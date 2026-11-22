Una falla técnica en los sistemas de Delta Air Lines provocó retrasos en cientos de vuelos este domingo 22 de noviembre, principalmente en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, Estados Unidos, considerado el de mayor tráfico de pasajeros del mundo.

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que el inconveniente afectó el sistema automatizado que utiliza la aerolínea para calcular el peso y equilibrio de las aeronaves, un procedimiento necesario para garantizar despegues seguros.

El problema generó demoras en vuelos con origen y destino en Atlanta, principal centro de operaciones de Delta, así como en otras terminales estadounidenses. La FAA aclaró que la falla no estuvo relacionada con los sistemas de control del tráfico aéreo.

Delta utiliza procedimientos manuales para permitir despegues

Ante la interrupción tecnológica, Delta Air Lines informó que sus equipos comenzaron a utilizar procedimientos manuales para realizar los cálculos necesarios antes de autorizar las salidas.

“Los equipos de Delta están utilizando soluciones manuales esta mañana para que los vuelos puedan despegar de forma segura mientras continúan los trabajos para restablecer la automatización”, señaló la compañía en un comunicado.

La FAA dispuso inicialmente una suspensión temporal de salidas de Delta con destino al aeropuerto de Atlanta. Posteriormente, esta restricción fue reemplazada por un programa de demoras que permitió reanudar progresivamente los despegues.

Aunque los retrasos llegaron a superar una hora en determinados vuelos, durante la mañana se reportaron mejoras en las operaciones. La aerolínea no precisó inicialmente las causas del problema informático.

¿Qué deben hacer los pasajeros afectados por los retrasos de Delta?

Los viajeros que tengan vuelos programados con Delta Air Lines deben verificar el estado de sus itinerarios antes de dirigirse al aeropuerto, debido a que las demoras pueden generar cambios en las conexiones.

Para conocer si un vuelo fue afectado, los pasajeros pueden ingresar a la página oficial de Delta, consultar la aplicación móvil de la aerolínea o revisar los avisos enviados a sus datos de contacto registrados.

Si el retraso afecta una conexión o modifica considerablemente el itinerario, es recomendable comunicarse directamente con la compañía para conocer las alternativas de reprogramación disponibles.

Nueva falla aérea en Estados Unidos

El incidente se produce poco más de una semana después de que una interrupción en la red de telecomunicaciones de la FAA provocara restricciones en los despegues de Estados Unidos el pasado 13 de noviembre.

Asimismo, United Airlines había reportado recientemente problemas tecnológicos que afectaron sus operaciones.

El aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta registró más de 106 millones de pasajeros en 2025 y constituye el principal centro de conexiones de Delta Air Lines, por lo que las interrupciones en sus operaciones pueden repercutir en vuelos de otras ciudades.