Un ciudadano venezolano será expulsado del Perú luego de ser intervenido en Ica por personal de la Superintendencia Nacional de Migraciones, en coordinación con la Policía Nacional.

El extranjero había generado polémica días antes al publicar un video en redes sociales en el que desafiaba públicamente a las autoridades migratorias.

“Vengan por mí, no se tarden”, fue el mensaje que difundió en las plataformas digitales, donde su publicación provocó diversas reacciones y pedidos para que las autoridades tomaran medidas.

Tras tomar conocimiento del caso, personal de Migraciones inició la búsqueda del ciudadano y logró ubicarlo en los alrededores de la ciudad de Ica, donde procedió a intervenirlo conforme a las disposiciones legales vigentes.

Según informó la entidad, al extranjero se le imputan conductas que atentan contra el orden público, el orden interno y la seguridad ciudadana.

Migraciones recordó que toda persona extranjera que ingresa y permanece en el Perú debe respetar las leyes nacionales, y advirtió que su incumplimiento conlleva la aplicación de las medidas administrativas correspondientes.

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