Dos nuevos establecimientos penitenciarios con capacidad para albergar a un total de 24 mil internos forman parte de los planes del Gobierno para enfrentar la inseguridad ciudadana.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, anunció que ambos proyectos se desarrollarían en Huacho y tendrían regímenes diferenciados según el perfil de los reclusos.

Durante una entrevista con RPP, el titular del sector detalló que uno de los penales, denominado “Huacho 14”, tendría capacidad para 14 mil reos primarios, con el objetivo de facilitar su resocialización.

El segundo establecimiento contaría con 10 mil plazas y estaría reservado para líderes y operadores de bandas criminales. Según Álvarez, esta infraestructura podría convertirse en la cárcel más grande del Perú.

Para concretar ambos proyectos en un plazo estimado de un año, el Ejecutivo evalúa utilizar un sistema de construcción modular, que contempla el ensamblaje de planchas prefabricadas en el propio terreno.

El ministro señaló que uno de los principales obstáculos será reducir los tiempos de los procedimientos administrativos. Explicó que, por la vía ordinaria, estos trámites pueden demorar cinco años, mientras que mediante un proceso abreviado tardan tres. La propuesta del Gobierno es implementar un mecanismo expeditivo que permita completar esa etapa en seis meses.

Álvarez sostuvo que el país lleva más de 20 años sin construir una cárcel, pese al crecimiento de la población y de la criminalidad.