La presidenta de la República, Keiko Fujimori, participó este martes 22 de septiembre en el Debate General de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrolla en Nueva York, Estados Unidos.

La jefa de Estado llegó esta mañana a la sede de la ONU, donde fue recibida por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y otras autoridades del organismo internacional.

Keiko Fujimori hablará en el octavo turno

De acuerdo con la agenda difundida por la Presidencia del Perú, Fujimori tiene prevista su intervención aproximadamente a las 11:00 a.m., hora de Nueva York, como octava participante del Debate General.

Su presentación se realizará ante representantes de los Estados miembros y forma parte de las actividades oficiales que cumple durante su visita a Estados Unidos.

Hasta antes de su intervención, la Presidencia no había difundido el contenido íntegro del discurso que la mandataria pronunciará ante la Asamblea General.

Agenda incluye reuniones bilaterales

Luego de su participación en el Debate General, Fujimori tiene programadas diversas reuniones bilaterales y encuentros oficiales en Nueva York.

La visita corresponde al segundo día de actividades oficiales de la mandataria en Estados Unidos, en el marco de la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas.

Previamente, el Senado autorizó el viaje presidencial a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU.

Presidenta Keiko Fujimori interviene este martes en el debate general de la 81 Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York (Foto: Palacio de Gobierno)

Perú participa en la 81.ª Asamblea General de la ONU

El Debate General reúne a jefes de Estado y de Gobierno, así como a representantes de los países miembros de Naciones Unidas, para exponer sus posiciones sobre asuntos internacionales.

La edición de este año se desarrolla bajo el lema “Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que funcionen para todos”, de acuerdo con información difundida sobre el inicio de las sesiones de alto nivel.

La intervención de Fujimori marcará su participación ante la Asamblea General como presidenta del Perú.