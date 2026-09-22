Un violento accidente de tránsito se registró en el sector de San Luis de Yaico, donde una miniván de transporte de pasajeros y un tráiler chocaron frontalmente, dejando varios ocupantes afectados.

La unidad de la empresa Turismo Jh Flores, de placa CRX-464, terminó con importantes daños en la parte delantera tras el fuerte impacto. El parachoques, capó, radiador y parabrisas quedaron destruidos debido a la violencia de la colisión.

Varios pasajeros resultaron afectados y tuvieron que recibir atención de emergencia en el lugar. Debido a la situación, se evaluó su posible traslado a establecimientos de salud.

Tras conocerse el accidente, efectivos de la Policía Nacional y personal de la Compañía de Bomberos llegaron hasta el sector de San Luis de Yaico para auxiliar a los ocupantes y verificar las condiciones de los vehículos involucrados.

Hasta el momento, las causas que provocaron el choque frontal no han sido determinadas. Las autoridades realizan las diligencias correspondientes para esclarecer cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades que correspondan.