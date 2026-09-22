El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra la taxista Lidia Mayhua (42), investigada por el presunto delito de extorsión en agravio de un conductor de 63 años. La medida fue solicitada por la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo.

Según la investigación fiscal, el agraviado salió de su vivienda el 11 de septiembre para dirigirse a trabajar. Entre esa noche y la madrugada del día siguiente, habría sido interceptado por la investigada, quien presuntamente ganó su confianza y le dio bebidas mezcladas con somníferos.

El hombre habría quedado inconsciente y posteriormente fue trasladado a un hostal de Huancayo, donde la mujer se habría registrado utilizando una identidad falsa.

Al día siguiente, Mayhua habría utilizado el celular de la víctima para comunicarse con sus familiares y exigirles S/15 mil. Según la Fiscalía, les manifestó que el conductor mantenía una deuda y advirtió que, si no entregaban el dinero, trasladaría al agraviado y su camión hacia La Merced.

Policía ubicó al camionero

Tras recibir la denuncia de los familiares, agentes del Área de Investigación Criminal (Areincri) iniciaron las diligencias y lograron rastrear la ubicación del celular del afectado.

La geolocalización permitió ubicar al hombre en una habitación de un hostal de Huancayo. Los policías lo encontraron desorientado y procedieron a rescatarlo y trasladarlo al hospital EsSalud de El Tambo para recibir atención médica.

Las investigaciones posteriores permitieron identificar a Lidia Mayhua, quien fue intervenida y sometida a un registro personal y vehicular.

Hallan clonazepam y llave de camión

Durante la intervención, los agentes encontraron en poder de la investigada dos blísteres de clonazepam con varias tabletas consumidas, además de documentos y tarjetas pertenecientes a diferentes personas, cuyo origen es materia de investigación.

En el vehículo de la mujer también fue encontrada una llave plegable correspondiente al camión de propiedad de un familiar del agraviado.

La Fiscalía señaló además que la investigada registra una denuncia previa por un hecho de características similares. En ese caso, habría ofrecido una bebida a un cliente que solicitó sus servicios de taxi, quien posteriormente perdió el conocimiento y habría sido despojado de su vehículo.

Con los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, el Poder Judicial ordenó que Mayhua sea internada en el establecimiento penitenciario de Jauja mientras continúan las investigaciones.