La presidenta Keiko Fujimori llegó ayer a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que prevé reunir a 97 jefes de Estado.

Según el oficio presentado por el Ejecutivo al Senado, la principal actividad de Fujimori será su intervención en el Debate General, prevista para las 11:00 a. m. de hoy, con una duración sugerida de 15 minutos.

Luego se reuniría –a las 2:20 p. m.– con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, para abordar temas urgentes como la inseguridad.