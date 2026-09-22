El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este martes a México de ser el “epicentro” de la violencia de los carteles del narcotráfico y exigió al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que adopte medidas para recuperar el control de su territorio.

Las declaraciones fueron pronunciadas durante la intervención del mandatario estadounidense ante el Debate General de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que comenzó este 22 de septiembre en la sede de la ONU en Nueva York.

Trump apunta contra los carteles en México

“México es el epicentro de la violencia de los carteles”, afirmó Trump ante los representantes de los Estados miembros.

El mandatario sostuvo además que considera “inaceptable” que Estados Unidos comparta una frontera de aproximadamente 2.000 millas con lo que describió como un territorio bajo control de organizaciones criminales.

“México debe recuperar el control de su territorio de manos de los enemigos de la humanidad”, declaró durante su discurso, según el reporte de EFE.

Las expresiones corresponden a la posición del presidente estadounidense y no constituyen por sí mismas una evaluación independiente sobre el nivel de control territorial ejercido por los carteles en México.

Presión de Estados Unidos al Gobierno de Claudia Sheinbaum

Las palabras de Trump aumentan la presión pública sobre la administración de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

Estados Unidos y México mantienen una relación estrecha y compleja en asuntos de seguridad, migración, comercio y tráfico de drogas debido, entre otros factores, a su extensa frontera común.

Un día antes del discurso, Sheinbaum había informado que México estudia aumentar sus importaciones desde Estados Unidos durante la revisión del tratado comercial entre ambos países y Canadá, una señal de que la relación bilateral también atraviesa negociaciones económicas relevantes.

Discurso de Trump ante la ONU

La intervención de Trump forma parte de la jornada inaugural del Debate General de la 81.ª Asamblea General de Naciones Unidas, que se desarrolla entre el 22 y el 28 de septiembre en Nueva York.

El discurso del presidente estadounidense abordó además otros asuntos de política exterior y seguridad internacional en medio de tensiones con distintos países y conflictos abiertos. Reuters reportó este martes que Trump utilizó su participación ante la ONU para exponer varias de las prioridades internacionales de su Gobierno.