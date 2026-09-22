Arequipa: incautan droga y celulares en pabellones de alta peligrosidad del penal de Socabaya
Arequipa: incautan droga y celulares en pabellones de alta peligrosidad del penal de Socabaya

Un operativo de requisa realizado esta madrugada en el penal de varones de Arequipa, ubicado en el distrito de Socabaya, permitió decomisar droga, además de incautar celulares, chips y armas blancas que se encontraban en los pabellones donde están recluidos internos considerados de alta peligrosidad.

La intervención se realizó entre las 3:30 y 7:30 de la mañana del 22 de septiembre en los pabellones C y D del establecimiento penitenciario. El operativo estuvo a cargo del coronel PNP Percy Torres Romero y agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) Arequipa.

Durante la requisa, los agentes encontraron 364 ketes con una sustancia que sería pasta básica de cocaína (PBC) y otros 150 ketes con tabaco. Estos elementos fueron decomisados para las diligencias correspondientes.

Además, el personal policial incautó seis teléfonos celulares y siete chips, equipos cuya procedencia y posible uso dentro del penal serán materia de investigación. Los equipos estaban cubiertos en plásticos y ocultos en las camas y otros espacios.

Entre los objetos encontrados también figuran 26 armas blancas, entre tijeras y cúter, así como diversos artículos prohibidos, entre ellos cargadores, radios y cables.

Los elementos encontrados quedaron bajo custodia para continuar con las investigaciones correspondientes.

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