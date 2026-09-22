Un operativo de requisa realizado esta madrugada en el penal de varones de Arequipa, ubicado en el distrito de Socabaya, permitió decomisar droga, además de incautar celulares, chips y armas blancas que se encontraban en los pabellones donde están recluidos internos considerados de alta peligrosidad.

La intervención se realizó entre las 3:30 y 7:30 de la mañana del 22 de septiembre en los pabellones C y D del establecimiento penitenciario. El operativo estuvo a cargo del coronel PNP Percy Torres Romero y agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) Arequipa.

Durante la requisa, los agentes encontraron 364 ketes con una sustancia que sería pasta básica de cocaína (PBC) y otros 150 ketes con tabaco. Estos elementos fueron decomisados para las diligencias correspondientes.

Además, el personal policial incautó seis teléfonos celulares y siete chips, equipos cuya procedencia y posible uso dentro del penal serán materia de investigación. Los equipos estaban cubiertos en plásticos y ocultos en las camas y otros espacios.

Entre los objetos encontrados también figuran 26 armas blancas, entre tijeras y cúter, así como diversos artículos prohibidos, entre ellos cargadores, radios y cables.

Los elementos encontrados quedaron bajo custodia para continuar con las investigaciones correspondientes.