El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió este martes la soberanía de su país frente a las presiones externas durante su discurso ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

“Brasil no cabe en el patio trasero de nadie”, afirmó el mandatario al cuestionar lo que describió como intentos de interferencia extranjera y nuevas formas de dominación geopolítica. Reuters reportó que Lula reclamó respeto por los procesos políticos internos y sostuvo que Brasil no aceptará intervenciones externas.

Lula rechaza injerencias externas sobre Brasil

El mandatario sostuvo que su país necesita cooperación internacional, pero no intervención, y vinculó su mensaje con la defensa de la soberanía nacional y de las instituciones democráticas.

Lula no mencionó directamente a Donald Trump en ese tramo del discurso, aunque sus declaraciones se produjeron en un contexto de tensiones con Washington y después de decisiones estadounidenses relacionadas con organizaciones criminales brasileñas. Reuters señaló que el mensaje pareció dirigido tanto al Gobierno de Estados Unidos como a actores políticos internos.

También rechazó la idea de una presencia militar extranjera como respuesta al crimen organizado. Según Reuters, Lula sostuvo que Brasil necesita cooperación para frenar los flujos de armas y dinero utilizados por organizaciones criminales.

Críticas al Consejo de Seguridad de la ONU

Durante su intervención, Lula cuestionó la capacidad de las grandes potencias y del sistema multilateral para responder a los conflictos internacionales.

El mandatario criticó el inmovilismo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y defendió reformas en el organismo, una posición que Brasil mantiene desde hace años. La cobertura del discurso completo también recoge sus llamados a fortalecer el multilateralismo y buscar soluciones diplomáticas a las guerras abiertas.

Lula sostuvo que la proliferación de conflictos armados aumenta el riesgo de una escalada internacional y reivindicó la negociación como vía para enfrentar crisis como la guerra en Ucrania.

Brasil abrió el Debate General de la ONU

Lula fue el primer jefe de Estado en intervenir en el Debate General. La ONU señala que Brasil abre estas sesiones desde 1955, seguido tradicionalmente por el país anfitrión, Estados Unidos.

El Debate General de la 81.ª sesión se desarrolla entre el 22 y el 28 de septiembre de 2026 y reúne a representantes de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas. El lema de este año es “Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que funcionen para todos”.

Brasil reclama desde hace décadas una reforma del Consejo de Seguridad que amplíe la representación de países en desarrollo y ha expresado su aspiración a ocupar un eventual asiento permanente.