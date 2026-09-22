Un adulto mayor que había sido reportado como desaparecido fue encontrado sin vida en las aguas del río Achamayo, en la provincia de Concepción. Se trata de Humberto Montalvo Meza, de 80 años, quien era buscado por sus familiares desde la noche del domingo 20 de septiembre.

Tras conocerse la desaparición, personal policial de rescate de la SECEME-HYO se trasladó hasta Concepción durante la mañana del 21 de septiembre para iniciar las labores de búsqueda.

Los agentes recorrieron inicialmente las orillas del río Mantaro en dirección sur. Durante el operativo recibieron información sobre la presencia de un cuerpo en las aguas del río Achamayo, cerca del camal de la provincia.

Con apoyo de efectivos de la Comisaría PNP de Concepción, los policías lograron ubicar el cuerpo y trasladarlo hasta la orilla. Los familiares del octogenario acudieron al lugar y participaron durante las diligencias de identificación.

Investigan circunstancias del fallecimiento

El levantamiento del cadáver se realizó con la participación de la representante del Ministerio Público, Ángela N. Baltazar Chacón, y personal del Instituto de Medicina Legal.

De manera preliminar, se habría establecido como diagnóstico presuntivo asfixia mecánica por líquido. Sin embargo, las diligencias médico-legales deberán determinar las causas y circunstancias exactas de la muerte.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado a la Morgue de Concepción, mientras la SEINCRI de la Comisaría de Concepción continúa con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.