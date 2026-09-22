Una camioneta quedó severamente destrozada luego de protagonizar un violento accidente con un tráiler en la carretera Panamericana Sur. El hecho ocurrió aproximadamente a la 1:20 de la madrugada, en el kilómetro 320 de esta vía, en las inmediaciones del fundo Beta, en el distrito de Salas, provincia de Ica.

Siniestro vial

La camioneta Toyota de placa AMO-755, que se presume era conducida por Jhonny Gerardo Solís Camacho, terminó empotrada contra el pesado vehículo de placa D7F-879, perteneciente a Transporte FAM Cargo S.A.C. El tráiler era manejado por Kevin Adanaque, quien no sufrió lesiones.

Las imágenes posteriores al accidente muestran la magnitud del impacto. La parte frontal de la camioneta quedó completamente destruida, mientras que ambas unidades resultaron con importantes daños.

Según la información preliminar, después de la colisión el conductor de la camioneta consiguió salir de la unidad y, con apoyo de algunas personas, se retiró de la zona a bordo de otro vehículo.

“Me ha chocado de manera frontal, el chofer estaba borracho y su misma familia ha venido y se lo han llevado en otro auto”, dijo el conductor del tráiler.

Cuando los efectivos policiales llegaron para atender la emergencia, Solís Camacho ya no se encontraba en el lugar. La camioneta había quedado atravesada sobre la carretera.

Dentro del vehículo fueron encontradas varias latas de cerveza, situación que generó la sospecha de que el conductor podría haber estado bajo los efectos del alcohol al momento del accidente. No obstante, esta condición deberá ser confirmada o descartada por las autoridades mediante las investigaciones correspondientes.

La Policía quedó a cargo de las diligencias para establecer cómo ocurrió la colisión y ubicar al conductor que abandonó la escena. El accidente pudo terminar en una tragedia de mayores proporciones debido a la violencia del impacto.

EL DATO: La camioneta es de marca Toyota Hilux, de color negro, que según Sunarp, es de propiedad de Jhonny Solís Camacho y una ciudadana

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