Tres accidentes de tránsito se registraron durante el fin de semana en la provincia de Ica. Dos de ellos corresponden a siniestros en los distritos de Santiago y Tate, dejando heridos y severos daños materiales.

Siniestros viales

Durante la mañana del domingo, dos motocicletas colisionaron en el sector de Lujaraja, distrito de Santiago. El accidente se produjo en la Panamericana Sur, frente a la entrada de Puno, según la información proporcionada.

Los ocupantes de las motocicletas quedaron tendidos sobre la carretera después del impacto entre las unidades. Uno de ellos habría sufrido una fractura expuesta en la pierna derecha y fue auxiliado para recibir atención médica.

En el lapso de una hora también se registró un accidente en Tate, que involucró al Tico de placa F6Q-690. El automóvil terminó con las lunas rajadas y la parte delantera seriamente aplastada tras el impacto. Los heridos fueron trasladados al Hospital Regional de Ica.

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