La definición de la alcaldía provincial de Islay abrió una nueva controversia electoral que deberá ser resuelta por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), debido a un caso que especialistas califican como una posible “reelección encubierta”.

La lista del movimiento Yo Arequipa fue elegida como la más votada en la provincia y originalmente estuvo encabezada por Kelly Orquídea Salas Ramírez. Sin embargo, tras su renuncia durante el proceso electoral, el actual alcalde provincial, Richard Hitler Ale Cruz, quien figuraba como primer regidor, pasó a liderar políticamente la agrupación en la campaña.

El decano del Colegio de Abogados de Arequipa, Jorge Sumari Buendía, explicó que la Constitución prohíbe la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales. No obstante, precisó que no existe impedimento legal para que una autoridad en ejercicio integre una lista como candidato a primer regidor.

La controversia surge porque la candidatura a la alcaldía quedó vacante tras la renuncia de Salas Ramírez y la lista obtuvo el triunfo sin un postulante vigente al principal cargo municipal.

Para Sumari, el debate jurídico radica en determinar a quién corresponde otorgar la credencial de alcalde.“Políticamente ganó la lista, pero sin alcalde. El primer regidor no podría ser proclamado alcalde porque ello implicaría convalidar una reelección. El Jurado Electoral Especial deberá evaluar si entrega la credencial sin vulnerar la prohibición constitucional o si corresponde otorgarla al segundo regidor”, señaló.

De optarse por esta última alternativa, Richard Ale Cruz quedaría excluido de cualquier posibilidad de asumir nuevamente la alcaldía provincial.