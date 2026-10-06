Alfredo Zegarra, de Fuerza Arequipeña, y Jenry Huisa, de Ahora Nación, se enfrentarán en la segunda vuelta por el Gobierno Regional de Arequipa, prevista para el 29 de noviembre. Mientras se define la gobernación, el conteo de la ONPE perfila la composición del Consejo Regional para el periodo 2027-2030.

Zegarra encabezó la votación regional con el 25,2% de los votos válidos, al 99,1% del conteo de votos hasta esta mañana, pero no alcanzó el 30% requerido para ganar en primera vuelta. Aunque obtuvo la mayor votación, deberá disputar el cargo en un nuevo balotaje.

Huisa quedó segundo con 14,4%, frente al 12,7% de Elmer Cáceres Llica, de Alianza para el Progreso. En votos, Huisa sumó 121 mil 334 y Cáceres, 106 mil 869: una diferencia de 14 mil 465 votos. La expectativa de que Cáceres Llica pudiera acercarse con los votos provenientes de las provincias no se concretó y el exgobernador quedó fuera de la segunda vuelta.

Hasta el momento, los dos primeros candidatos guardan silencio sobre los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

ANTECEDENTES CON SENTENCIAS

La segunda vuelta coloca frente a frente a dos candidatos con perfiles distintos, pero también con cuestionamientos acumulados durante su trayectoria política. En el caso de Zegarra, uno de los principales cuestionamientos está relacionado con sus antecedentes judiciales. El candidato registra cinco sentencias, dos de ellas penales y tres civiles. Las sentencias penales corresponden a delitos vinculados con el ejercicio de la función pública y fueron dictadas en 2019 y 2021, ambas con penas suspendidas.

Otro de los casos que marcó su trayectoria fue el proceso por la elaboración del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) y el Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) de Arequipa. En mayo de 2025 recibió una condena de seis años de prisión efectiva por colusión agravada; sin embargo, esta sentencia fue anulada posteriormente y se dispuso un nuevo juicio.

A ello se suma una investigación preparatoria por presunto enriquecimiento ilícito, relacionada con un incremento patrimonial que, según un informe pericial contable, asciende a S/546 mil 916 durante el periodo 2007-2019. La investigación comprende la revisión de ingresos, vehículos, tarjetas de crédito, préstamos y viajes, entre otros movimientos.

Huisa, por su parte, llega al balotaje después de haber dejado la alcaldía de Majes. Durante su gestión acumuló cuestionamientos por obras, decisiones administrativas y denuncias fiscales. Hasta febrero de este año figuraban 17 carpetas fiscales en las que aparecía como investigado o denunciado por presuntos delitos vinculados a la administración pública y violencia familiar.

Uno de los episodios que generó críticas a Huisa fue el Skate Park de Majes, obra valorizada en alrededor de S/6 millones, cuya ejecución e inauguración fueron cuestionadas por vecinos y opositores. Las críticas estuvieron relacionadas con el costo de la infraestructura y las decisiones adoptadas durante su gestión municipal.

También fueron cuestionadas otras decisiones y contrataciones realizadas durante su periodo como alcalde, principalmente por la forma en que se ejecutaron determinadas obras y por denuncias relacionadas con la administración municipal.

MIEMBROS DEL CONSEJO REGIONAL 2027-2030

De acuerdo con la proyección de la ONPE, por Arequipa, Fuerza Arequipeña tendría a Óscar Alfredo Ayala Arenas, Gleny Maribel Aquepucho Paco y Rutbel Raúl Begazo Salazar; mientras que Ahora Nación tendría a José Raúl Suárez Llerena y Cleopatra Chávez Menacho de Arenas. El sexto escaño de la provincia sería para Cristhian Mario Cuadros Treviño, de Arequipa Avancemos.

En las demás provincias, Camaná tendría a Ali Anyelo Chiock Amesquita, de Acción Popular; Caravelí, a Lina Mariana Usarte Angulo, de Ahora Nación; y Castilla, a Martha Marcelina Huamani Castro, de Fuerza Arequipeña.

El segundo escaño de Castilla aún está en disputa entre Ahora Nación y Arequipa, Tradición y Futuro. En Caylloma se proyectan Luz Karol del Carpio Arguelles, de Alianza para el Progreso, y Edy Milagros Casco Cano, de Arequipa Avancemos; mientras que en Condesuyos, Galo Miguel Sarmiento Sánchez, de Ahora Nación; en Islay, Juan Luis Quijahuaman Arteta, de Alianza para el Progreso; y en La Unión, César Rolando Totocayo Aymara, de Somos Perú, y César Concepción Bellido Angulo, de Ahora Nación.