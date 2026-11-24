Un panorama desolador se registra en el sector de Rancherío, en Laguna Grande, distrito de Paracas (Pisco), donde el ingreso del agua de mar ha provocado la inundación de casi toda la zona habitada.

El avance del océano ha dejado prácticamente desolado este asentamiento pesquero, afectando los espacios donde se desarrolla la vida cotidiana de sus pobladores, quienes hoy enfrentan una emergencia que amenaza su tranquilidad y sus medios de subsistencia.

Inundación de la zona

Las consecuencias no solamente son materiales, sino también económicas. Las familias que dependen de la pesca y de las actividades vinculadas al mar afrontan un duro golpe en sus ingresos, en un escenario donde la inundación compromete sus espacios de trabajo y dificulta el desarrollo normal de sus actividades.

Esta emergencia se presenta en medio de las condiciones marítimas adversas advertidas por la Capitanía de Puerto de Pisco. Mediante el Aviso de Capitanía N. º 102-2026-MGP/DGCG/PS, del 22 de noviembre, la Marina de Guerra informó sobre la persistencia de oleajes moderados en el litoral centro, entre el sur de Salaverry y San Juan de Marcona, hasta el viernes 27 de noviembre.

El documento también advierte que el nivel del mar presenta anomalías positivas de hasta 65 centímetros por encima de sus valores normales en determinados sectores, asociadas a la intensificación de los fenómenos El Niño y El Niño Costero, condición que podría incrementar el riesgo de inundaciones y erosión costera.

A ello se suma el Aviso de Capitanía N.º 101-2026-MGP/DGCG/PS, que alerta sobre vientos de fuerte intensidad entre el 23 y el 25 de noviembre, con velocidades de hasta 21 nudos entre Cerro Azul y Ático y hasta 24 nudos en mar abierto.

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