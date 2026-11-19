Una seria advertencia preventiva ha emitido la Capitanía de Puerto de Pisco mediante dos avisos oficiales que alertan sobre la presencia de oleajes anómalos y vientos de fuerte intensidad en el litoral peruano, especialmente en la costa de la región Ica.

Las condiciones marítimas están pronosticadas entre el jueves 19 y el sábado 21 de noviembre, por lo que las autoridades marítimas exhortan a la población a adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la vida humana.

Alerta en el mar

Según el Aviso de Capitanía N.° 099-2026, el litoral centro, que comprende desde el sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona, registrará un incremento del oleaje, con episodios de fuerte intensidad desde la madrugada del viernes 20. Estas condiciones podrían mantenerse hasta el domingo 22, afectando principalmente a las playas abiertas y semiabiertas. Además, se advierte que el nivel del mar presenta elevaciones de hasta 65 centímetros por encima de sus valores normales en determinados sectores, situación que podría incrementar el riesgo de inundaciones y erosión costera.

Por su parte, el Aviso de Capitanía N.° 100-2026 advierte sobre vientos de brisa fresca a fuerte intensidad, que podrían alcanzar los 22 nudos entre Cerro Azul y Ático, y hasta 26 nudos en mar abierto. Este escenario representa un peligro adicional para las actividades pesqueras, portuarias, deportivas y recreativas, por lo que se recomienda cumplir estrictamente las disposiciones de seguridad establecidas por las autoridades competentes.

La advertencia cobra especial importancia ante las elevadas temperaturas que vienen soportando las ciudades de la costa iqueña, situación que está motivando a numerosas familias y ciudadanos a acudir a las playas de Pisco, Paracas y San Andrés para refrescarse.

Sin embargo, las autoridades buscan prevenir situaciones que puedan comprometer la integridad y la vida de las personas. Por ello, se recomienda evitar acudir a las playas e ingresar al mar mientras persistan estas condiciones, sin exponerse innecesariamente a los riesgos del oleaje y las corrientes.

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