La Capitanía de Puerto de Pisco, debido a las condiciones del viento y el resultado de las mediciones hidro-oceanográficas dispuso el cierre total Nivel V del puerto de Tambo de Mora.

Medida marítima

La medida rige desde la tarde del viernes último, y restringe la realización de actividades de pesca artesanal y pesca industrial, precisamente, por presentarse en la zona vientos de fuerte intensidad.

Además, la Autoridad Marítima recomienda a los pescadores extremar las medidas de seguridad en cuanto a la maniobra de fondeo de naves y amarre a muelles.

Ayer, los hombres de mar registraron viento y marea fuerte en el litoral de Tambo de Mora. Pese a esa situación aún había pesca en el muelle y aún más se notó la presencia de algunas familias acudiendo a los balnearios pese a las condiciones de mar.

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