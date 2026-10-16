La Marina de Guerra del Perú, a través de la Capitanía de Puerto de Pisco, emitió los Avisos de Capitanía N. º 086 y 087 para alertar sobre la presencia de vientos de fuerte intensidad y oleajes anómalos en el litoral peruano desde ayer jueves 15 de octubre. Las condiciones marítimas podrían generar riesgos para las actividades pesqueras, portuarias, deportivas y recreativas.

Alerta en el litoral

Según la Dirección de Hidrografía y Navegación, desde la tarde del jueves 15 hasta la tarde del sábado 17 se registrarán vientos de hasta 20 nudos, provenientes principalmente del sur y sureste, en el litoral centro y sur, especialmente entre Cerro Azul y Ático.

En mar abierto, las ráfagas podrían alcanzar velocidades de hasta 23 nudos. Asimismo, se pronostica oleaje ligero que se intensificará a moderado en los litorales norte y centro durante la noche del viernes 16, con una disminución prevista para el domingo 18. Las condiciones alteradas podrían persistir hasta el lunes 19 de octubre, principalmente en playas abiertas y semiabiertas.

Ante esta situación, el capitán de fragata Raúl Franco Nápuri, capitán de Puerto de Pisco, exhortó a las autoridades, pescadores, trabajadores portuarios y población costera a adoptar las medidas de prevención y respetar las disposiciones de seguridad para evitar accidentes y daños materiales. Se conoció que la Capitanía sigue monitoreando las condiciones meteorológicas y marítimas, por lo que se recomienda mantenerse atentos a los avisos oficiales.

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