Momentos de tensión se vivieron en la playa Carhuaz, en la provincia de Ica, luego de que dos personas, un padre y su hija, fueran arrastradas mar adentro por una corriente de retorno y necesitaran ayuda para regresar a la orilla. La oportuna intervención de un efectivo de la Policía Nacional permitió rescatarlos y evitar que la emergencia tuviera consecuencias mayores.

Salvan vidas en el mar

El hecho ocurrió aproximadamente a las 4:10 de la tarde, cuando un suboficial de la División de Servicios Especiales de la Policía Nacional del Perú (USE PNP Ica), quien se encontraba de franco realizando actividades personales en el balneario, fue alertado por bañistas y familiares sobre la posible situación de ahogamiento de dos personas.

Al dirigirse hacia el lugar, el efectivo policial pudo visualizar a un hombre y una mujer que se encontraban a unos 300 metros mar adentro. Ambos permanecían sujetos a un material flotante mientras solicitaban desesperadamente auxilio, debido a que habían sido arrastrados por una corriente marina de retorno que les impedía regresar por sus propios medios.

Ante la gravedad de la situación, el policía ingresó inmediatamente al mar y realizó las maniobras de rescate, logrando alcanzar a ambas personas y trasladarlas hasta la orilla, donde fueron puestas a buen recaudo.

Tras ponerlos a salvo, el efectivo policial les brindó las recomendaciones correspondientes y les recordó la importancia de adoptar las medidas de seguridad necesarias antes de ingresar al mar, especialmente ante la presencia de corrientes que pueden arrastrar a los bañistas hacia zonas alejadas de la costa.

La intervención fue realizada por el suboficial de segunda PNP Diego Acosta Quispe, perteneciente a la División de Servicios Especiales de la Región Policial Ica, quien, pese a encontrarse de franco, actuó ante el llamado de auxilio y consiguió rescatar a las dos personas.

Rescate en Chincha

En tanto, la tarde del domingo 15 de noviembre en la playa Las Violetas, un alumno del curso de salvavidas Perseo, desarrollado en Ica, rescató a un bañista que se encontraba en peligro de ahogamiento y realizaba señales de auxilio desde el mar.

El protagonista de esta intervención fue Manuel Agustini Ortiz Castro, quien se encontraba disfrutando de su día de descanso junto a sus familiares cuando, aproximadamente a las 5:30 de la tarde, observó a unos 100 metros de distancia a una persona que solicitaba desesperadamente ayuda. Al advertir que su vida podía estar en peligro, decidió ingresar al mar para auxiliarla.

Tras avanzar hasta alcanzar al bañista, ubicado aproximadamente a 150 metros de la orilla, consiguió remolcarlo hasta una zona segura. Una vez fuera del agua, procedió a brindarle primeros auxilios y maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando estabilizarlo antes de la llegada de las autoridades.

El rescatado, ciudadano peruano natural de Chincha, señaló tener domicilio en la calle Los Pinos. Posteriormente, efectivos de la Comisaría de Tambo de Mora llegaron al lugar y se encargaron de trasladarlo hasta el establecimiento de salud más cercano para que recibiera atención médica.

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