La protesta contra el Rectorado continúa en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde estudiantes de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (FEPUC) instalaron carpas en los ingresos del campus, en San Miguel, y permanecieron allí durante toda la noche.

Los manifestantes mantienen bloqueadas cuatro entradas de la universidad y denuncian que las autoridades no habrían cumplido los compromisos asumidos el pasado 21 de mayo, cuando comenzó la protesta contra el nuevo sistema de pensiones.

Según RPP, durante una reunión con representantes de la universidad, los estudiantes buscaron llegar a acuerdos que permitan desbloquear los cuatro accesos tomados. No obstante, el encuentro no consiguió atender la totalidad de sus demandas.

La tarde del miércoles se produjeron enfrentamientos en la puerta de Urubamba, luego de que efectivos de la Policía Nacional intentaran intervenir a los manifestantes por impedir el tránsito de autoridades, alumnos, docentes y trabajadores administrativos. Pese a ello, ninguno de los estudiantes fue detenido.

En un comunicado, la universidad detalló los compromisos establecidos durante el encuentro con los estudiantes. Uno de los principales acuerdos señala que el nuevo sistema de pensiones no entrará en vigencia en 2027, una de las demandas centrales de los manifestantes.

La institución también aseguró que el costo de los créditos académicos no aumentará en un 3.5%, medida que había generado el rechazo de los estudiantes.

En cuanto a los procedimientos disciplinarios, la universidad precisó que están bajo la responsabilidad de su Secretaría Técnica, órgano autónomo que aún no se ha pronunciado ni ha adoptado una decisión sobre estos casos.

A pesar de los compromisos alcanzados, los estudiantes aún exigen explicaciones sobre las declaraciones del rector Julio del Valle, quien afirmó que la toma de la sede del Rectorado, en mayo pasado, vulneró el derecho a la protesta.

En esa oportunidad, el rector sostuvo que durante la toma de las instalaciones se ocasionaron daños materiales y se registraron agresiones contra los trabajadores de seguridad del edificio.

Por este motivo, los universitarios piden que Julio del Valle ofrezca disculpas y rectifique sus declaraciones antes de proceder con la liberación de los accesos bloqueados.

La PUCP, por su parte, informó que las clases se realizarán con normalidad este miércoles y jueves. Asimismo, instó a los manifestantes a liberar los accesos para evitar incidentes y garantizar el tránsito de estudiantes, docentes y trabajadores. Finalmente, pidió mantener abiertos los canales de diálogo para alcanzar una solución al conflicto.

Los representantes de la FEPUC, en tanto, adelantaron que mantendrán la protesta hasta que se reanude la mesa de diálogo y puedan establecer nuevos compromisos con las autoridades de la universidad.

Al menos 11 carpas fueron instaladas en los exteriores de la universidad, donde los estudiantes pasaron la noche. La protesta continuaba durante la mañana de este miércoles en los alrededores del campus, situado en San Miguel.