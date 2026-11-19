Un nuevo hecho de violencia se registró en Lima. Un hombre fue asesinado a balazos en plena vía pública, en la avenida Pastor Sevilla, a media cuadra del óvalo Cocharcas, en el distrito de San Juan de Miraflores.

De acuerdo con los testigos consultados por RPP, la víctima transitaba por la vía cuando fue interceptada por dos desconocidos que se desplazaban en una motocicleta. Los atacantes le dispararon en reiteradas ocasiones y luego escaparon del lugar con rumbo desconocido.

Efectivos de la Policía Nacional llegaron a la escena del crimen y acordonaron la zona para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Durante las diligencias, los peritos de criminalística encontraron nueve casquillos de bala en el lugar del crimen, los cuales serán considerados como parte de las evidencias del ataque armado.

Dicho medio señaló que el fallecido fue identificado como Jorge Luis Pérez Silva, de 32 años.

Un familiar de Pérez Silva le reveló a RPP que el hombre había sobrevivido a otro ataque armado aproximadamente un mes antes de su asesinato.

Según relató, en aquella oportunidad, la víctima fue trasladada a un hospital, donde permaneció internada durante varios días.

El familiar también indicó que, en los últimos días, Pérez Silva se encontraba preocupado por su seguridad. Incluso, decidió suspender una actividad profondos que había organizado para el sábado pasado.

Esta versión fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional, que investiga el caso para determinar el móvil de este homicidio.