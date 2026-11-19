Una menor de 17 años sufrió heridas durante un ataque armado perpetrado contra una pollería situada en el jirón Cusco, en la provincia constitucional del Callao.

De acuerdo con la información preliminar obtenida por RPP, dos sujetos que se desplazaban en un automóvil rojo llegaron hasta el local y abrieron fuego sin realizar advertencia alguna.

Uno de los proyectiles alcanzó el pie izquierdo de la adolescente, quien fue llevada de inmediato a la Clínica San Gabriel. Allí permanece bajo observación médica.

Tras el atentado, efectivos de la Policía Nacional iniciaron la persecución de los presuntos atacantes y consiguieron detenerlos varias cuadras después, en la intersección de las avenidas Sáenz Peña y Dos de Mayo.

Los intervenidos fueron identificados como Hans Antony Ito Yongay, de 56 años, y un menor de 14 años. Ambos quedaron a disposición del Departamento de Investigación Criminal del Callao, donde se realizarán las investigaciones correspondientes.

Según fuentes policiales consultadas por dicho medio, los detenidos tenían en su poder una pistola con una cacerina que contenía cinco municiones. Además, el arma estaba equipada con un silenciador de fabricación artesanal.

La Policía Nacional continúa con las investigaciones para establecer las causas del ataque armado. Entre las hipótesis se contempla un posible caso de extorsión contra los propietarios de la pollería, aunque esta versión deberá ser corroborada durante las diligencias.