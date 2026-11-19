Diversos pasajeros de una camioneta vivieron momentos de terror, debido a que el vehículo en el que se trasladaban fuera arrastrado por la fuerte corriente de agua de una quebrada en el distrito de Paimas, provincia de Ayabaca.

Ocurrió la noche del último martes, cuando la camioneta intentó cruzar la quebrada La Saucha. Sin embargo, debido a la intensidad de la corriente, fue arrastrado y sus ocupantes quedaron atrapados en medio del cauce.

Al percatarse de lo ocurrido, los pobladores de la zona comenzaron a gritar y pedir auxilio para alertar sobre la emergencia.

Tras la alerta de los transportistas, maquinaria pesada llegó rápidamente al lugar. Luego, con el apoyo de los lugareños, lograron rescatar con vida a los ocupantes de la camioneta, quienes finalmente fueron puestos a salvo.

Cabe mencionar que el Senamhi ya había advertido sobre el peligro de activación de quebradas en las provincias de Ayabaca, Huancabamba y Morropón. Ante esta situación, se exhortó a los transportistas y viajeros a no intentar cruzar badenes ni quebradas activadas, debido al alto riesgo que representan las fuertes corrientes de agua.

Mientras tanto, en el distrito de Las Lomas, las lluvias provocaron el incremento del caudal de una quebrada que terminó arrasando un puente provisional que dejó aislados a los estudiantes de los caseríos Santa Rosa y Nueva Esperanza quienes no pudieron trasladarse hasta su institución educativa, ubicada en el sector Puerta Pulache, para poder asistir a sus clases.

Por su parte, en el distrito de Lancones, en Sullana, las precipitaciones afectaron diversas zonas. Una de ellas es el caserío Higuerón, donde ha dejado importantes daños, como la erosión del terreno, la formación de zanjas y el deterioro de algunas áreas cercanas a una quebrada de la zona.