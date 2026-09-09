Un accidente de tránsito se registró en la avenida J. J. Elías, en la provincia de Ica, donde un vehículo con el logo de una empresa de servicios de internet impactó violentamente contra un árbol, provocando graves daños en la parte delantera de la unidad.

Fuerte choque

El vehículo, de placa V9X-431, marca Toyota y color azul policromado, terminó con la parrilla desprendida, los faros dañados, el parabrisas y otras lunas trizadas, además de importantes afectaciones en la carrocería y el sistema delantero. Una escalera que era transportada en la parte superior también terminó fuera de la unidad tras el impacto.

El accidente ocurrió a pocos metros de la Comisaría de Ica. Personal policial llegó hasta el lugar para realizar las diligencias correspondientes a fin de determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el choque. El conductor habría resultado con golpes y permanecía en el lugar mientras se realizaban las diligencias.

Tras el accidente, vecinos de la zona expresaron su preocupación por las condiciones en las que se encuentra la avenida J. J. Elías. Según sus testimonios, existiría un forado en la pista que llevaría varios meses sin ser reparado y que, presuntamente, habría contribuido a otros accidentes registrados anteriormente.

Los residentes también cuestionaron la presencia permanente de vehículos siniestrados o intervenidos, algunos pertenecientes a instituciones públicas, que permanecen estacionados a ambos lados de la avenida, lo que solo deja un carril habilitado.

Según los vecinos, estas unidades reducen el espacio disponible para el tránsito y generan un estrechamiento de la vía, dificultando la circulación de automóviles, motocicletas y peatones.

Los residentes señalaron que anteriormente se habrían registrado caídas de motociclistas en este sector y reclamaron una intervención urgente de las autoridades para evitar que se produzcan nuevos accidentes.

Los vecinos solicitaron a la Municipalidad de Ica y a la Policía Nacional coordinar el retiro de los vehículos siniestrados y buscar un espacio adecuado para su almacenamiento, debido a que la avenida es una vía de alta circulación diaria.

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