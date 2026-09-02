Un triple choque se registró en la intersección de las calles Sinchi Roca e Ica, en las inmediaciones del mercado de Vista Alegre, distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca. El accidente involucró a dos automóviles y una camioneta, generando alarma entre los vecinos de la zona.

Siniestros viales

Según la información preliminar, en el accidente estuvieron involucrados un automóvil de color rojo, un vehículo Mazda de color plata, con placa Y2J-108, y una camioneta blanca de marca Toyota. Producto de la colisión, el Mazda terminó con la parte delantera severamente dañada, mientras que la camioneta habría impactado frontalmente contra el automóvil rojo.

El conductor del automóvil rojo resultó herido como consecuencia del fuerte impacto. Tras la emergencia, personal de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Vista Alegre acudió rápidamente al lugar para brindar apoyo y contribuir con las labores de seguridad. El herido recibió atención y posteriormente fue trasladado al Hospital de Nasca para recibir atención médica.

En tanto, otro fuerte accidente de tránsito se registró la mañana de ayer en el caserío San Martín, en la provincia de Ica, donde una mototaxi de color rojo terminó volcada y con severos daños tras impactar violentamente contra una camioneta de color plomo.

Producto del choque, la mototaxi quedó volcada en medio de la vía, mientras que la camioneta terminó empotrada contra un poste de alumbrado eléctrico, sufriendo importantes daños en la parte delantera. El impacto también habría ocasionado daños en la parte baja del poste, generando preocupación ante la posibilidad de que la estructura pueda colapsar.

El conductor de la mototaxi quedó herido como consecuencia del fuerte impacto. Según versiones de testigos, la presunta excesiva velocidad con la que se desplazaban ambos vehículos habría sido uno de los factores que provocaron el accidente, impidiendo que los conductores pudieran evitar la colisión.

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