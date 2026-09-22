Los periodos de incertidumbre política suelen aumentar la cautela entre quienes invierten o están evaluando hacerlo. Sin embargo, cuando el horizonte es de varios años, el análisis también incorpora variables económicas y financieras que influyen directamente sobre el valor de los activos.

Entre ellas aparecen las tasas de interés, la inflación, la liquidez, las perspectivas de crecimiento y el desempeño financiero de las empresas.

Esto no significa que la política carezca de impacto. Cambios regulatorios, fiscales o institucionales pueden afectar expectativas, tipo de cambio, tasas y valorizaciones. La magnitud y duración de esos efectos dependen de cada episodio.

Tasas de interés: por qué influyen en las inversiones

Las tasas determinan cuánto cuesta financiarse para empresas y consumidores y también modifican el rendimiento que ofrecen distintas alternativas de inversión.

Cuando las tasas suben, el crédito suele encarecerse y los instrumentos de renta fija pueden volverse relativamente más atractivos frente a activos de mayor riesgo.

“Este mecanismo se explica porque la valuación de una empresa se basa en el descuento de sus flujos de caja futuros a valor presente. Cuando las tasas de interés suben, la tasa de descuento usada en ese cálculo también aumenta y se reduce el valor actual de esos flujos”, explica Mateo Reschini, head de Research de INVIU, sociedad agente vinculada a servicios de inversión.

El especialista añade que tasas más elevadas también modifican el costo de oportunidad: si los instrumentos de renta fija ofrecen mayores retornos, algunos inversionistas pueden exigir una rentabilidad superior para mantener exposición a acciones u otros activos de riesgo.

El Banco Central de Reserva del Perú mantiene como una de sus principales herramientas de política monetaria la tasa de interés de referencia, cuya evolución es seguida por empresas, bancos e inversionistas.

Inflación: previsibilidad para empresas e inversionistas

La inflación es otra variable relevante porque afecta costos, precios, márgenes, tasas de interés y poder adquisitivo.

Una inflación baja y relativamente estable facilita la elaboración de presupuestos y proyecciones financieras, mientras que variaciones bruscas pueden introducir mayor incertidumbre sobre los resultados futuros.

“Una economía con inflación baja y estable es más fácil de proyectar, tanto para las empresas como para quienes invierten en ellas”, señala Reschini.

Según el analista, una evolución más predecible de los precios permite estimar con mayor claridad costos, ingresos y márgenes y reduce la necesidad de realizar ajustes permanentes frente a shocks inflacionarios.

El BCRP publica mensualmente indicadores de inflación para Lima Metropolitana, además de medidas subyacentes y componentes vinculados con alimentos, energía y bienes importados.

¿Por qué las tasas también afectan el valor de una empresa?

Una de las formas utilizadas para valorar compañías consiste en estimar cuánto dinero podrían generar en el futuro y convertir esos flujos a un valor presente.

Para hacer ese cálculo se utiliza una tasa de descuento.

Si esa tasa aumenta, el valor actual atribuido a los ingresos futuros disminuye. Por esa razón, movimientos importantes en las tasas pueden tener un efecto directo sobre las valorizaciones.

El impacto no es idéntico para todas las compañías. Empresas con alto endeudamiento, negocios que requieren mucho financiamiento o compañías cuyo valor depende en mayor medida de beneficios esperados a largo plazo pueden reaccionar de forma distinta.

Resultados de las empresas siguen siendo fundamentales

Además del entorno macroeconómico, una decisión de inversión requiere observar los fundamentos específicos de cada compañía.

Ingresos, utilidades, flujo de caja, deuda, márgenes, capacidad de crecimiento y posición competitiva son algunos de los indicadores utilizados para evaluar la sostenibilidad de un negocio.

La liquidez también importa.

Un activo con poca negociación puede ser más difícil de comprar o vender rápidamente sin afectar su precio, por lo que el nivel de liquidez disponible forma parte del análisis de riesgo.

La coyuntura política sí puede mover los mercados

Los mercados financieros reaccionan ante información nueva.

Elecciones, cambios regulatorios, decisiones fiscales, conflictos institucionales o anuncios de política económica pueden modificar las expectativas de los inversionistas y producir movimientos en acciones, bonos, monedas y tasas.

Por ello, no resulta correcto asumir que la política siempre tiene efectos breves o irrelevantes.

La duración de la reacción dependerá de si el acontecimiento modifica variables económicas de fondo, como el déficit fiscal, las reglas de inversión, la deuda pública, la inflación esperada o las perspectivas de crecimiento.

En mercados internacionales también se observa que los precios reaccionan tanto a decisiones de política económica como a tasas, inflación y riesgos geopolíticos. Durante septiembre de 2026, por ejemplo, los mercados globales han mostrado sensibilidad a cambios en las tasas de interés y a nuevas presiones inflacionarias.

Horizonte de inversión y tolerancia al riesgo

No todos los inversionistas deberían reaccionar de la misma manera frente a un episodio de volatilidad.

El impacto de una caída o subida temporal depende del horizonte de inversión, la necesidad de disponer del dinero, la tolerancia al riesgo y el nivel de diversificación de la cartera.

Un inversionista con objetivos de largo plazo puede evaluar escenarios de manera distinta a una persona que necesitará retirar sus fondos en pocos meses.

Por ello, analizar únicamente una noticia política o una variable económica puede ofrecer una visión incompleta.

La diversificación también forma parte de la estrategia

Concentrar todo el patrimonio en una sola empresa, sector, moneda o tipo de activo aumenta la exposición a riesgos específicos.

Una cartera diversificada busca distribuir esos riesgos entre distintas fuentes de retorno.

Esto no elimina la posibilidad de pérdidas, pero puede reducir el impacto que tendría un evento adverso concentrado en un activo o mercado determinado.

Las decisiones concretas deben considerar el perfil y objetivos de cada inversionista y, cuando sea necesario, contar con asesoría financiera regulada.