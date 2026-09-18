El expresidente de Alianza Lima y actual acreedor del club íntimo, Carlos Franco Chipoco, analiza los recientes cambios en esta institución, las controversias surgidas en el proceso y el futuro blanquiazul.

Paolo Guerrero reveló que llevaba más de 15 semanas intentando presentar una propuesta para adquirir las acreencias de Alianza. ¿Cómo interpreta que finalmente no haya prosperado?

Es una situación que merece una explicación seria. Guerrero planteó una propuesta que, según señaló, era financiada y 100 % aliancista. Incluso tuvo una reunión de más de dos horas con Salomón Lerner, quien habría explicado que su participación era la de facilitador y que también había conversado con otros interesados. Finalmente, quienes concretaron la adquisición fueron Fernando Farah y Antonio Armejo. Ellos tienen una relación histórica con Alianza y fueron parte del Fondo Blanquiazul entre 2019 y 2022. Pero la pregunta de fondo no es solamente quién compró, sino por qué una propuesta prosperó y otra no. Los socios e hinchas tienen derecho a conocer cómo se tomó una decisión tan trascendente.

El nuevo acreedor mayoritario de Alianza Lima, Fernando Farah, expresó públicamente su sorpresa por los elevados sueldos que encontró en el club, ¿qué puede decir al respecto?

Primer error político: nunca se critica públicamente cuánto ganan tus jugadores. Puedes revisar contratos, renegociar, ordenar las finanzas, establecer políticas salariales, pero exponer al plantel genera ruido innecesario. En un club de fútbol, el vestuario es extremadamente sensible.

Usted conoce desde hace décadas a Fernando Farah y Antonio Armejo. ¿Cree que tienen la responsabilidad de liderar ese proceso?

Tienen una enorme responsabilidad porque han decidido asumirla. Conozco a Fernando desde hace exactamente 30 años y a Antonio desde hace 25. Tienen historia en Alianza y conocen el club. Pero justamente por eso la exigencia debe ser mayor. No basta con administrar bien, hay que construir.

Hubo muchos administradores en el club en los últimos años, ¿eso fue perjudicial para Alianza?

Decía el general Vásquez Benavides que “Alianza Lima es el Perú y el Perú es Alianza Lima”. Nosotros nos hemos encargado de hacer la frase hasta irónicamente cierta: el Perú ha tenido nueve presidentes en los últimos diez años: Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti, Castillo, Boluarte, Jerí, Balcázar y Fujimori. Nueve en total. Alianza, que es el Perú, también ha tenido nueve administradores: Ratto, Bohórquez, Pons, Salazar, Sabogal, Guerrero, Medina, Cabada y Arosemena.

¿Le preocupa que las disputas internas terminen distrayendo al club de sus verdaderos problemas?

Muchísimo. Mientras los aliancistas nos enfrentamos entre nosotros, podemos perder de vista al verdadero rival y los problemas estructurales. Hoy, por ejemplo, tenemos que hablar seriamente del arbitraje y del VAR, de cómo se toman decisiones que pueden cambiar un campeonato. Pero también tenemos que mirar nuestra propia casa: organización, finanzas, formación de jugadores, infraestructura y proyecto deportivo.

Uno de estos administradores fue Fernando Cabada, quien defendió con todo su gestión...

Cabada respondió defendiendo su gestión y lanzó una frase demoledora: “Les dejé un Club campeón del Apertura y primero en el Clausura; ahora están séptimos”.

¿Cree que fue un duro golpe a la actual gestión?

Fue justamente lo que debió evitarse. Una nueva administración tiene que explicar qué recibió, pero también tiene que decir qué hará con ello. Cuando una gestión comienza señalando permanentemente lo que encontró, corre el riesgo de parecer más interesada en justificar su llegada que en explicar su proyecto. Porque el horizonte no son 200 socios reunidos una noche. Son millones de hinchas que sostienen económicamente a Alianza y justifican los millones que los sponsors invierten en el club.

¿Cuál cree que es el futuro de Alianza?

Los dirigentes pasan, los acreedores pasaremos, los funcionarios entrarán y saldrán y algún día las administraciones temporales terminarán. Pero Alianza Lima queda. No nos preocupemos sólo de las administraciones: construyamos lo que aún no existe.