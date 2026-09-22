Un peatón quedó herido luego de ser impactado por un bus del Metropolitano en las inmediaciones de la Estación Naranjal, ubicada en el distrito de Comas.

El hecho se registró por causas que aún no han sido determinadas, en la intersección de las avenidas Naranjal y Metropolitana, a pocos metros del paradero conocido como La 50.

A través de un comunicado, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) señaló que el transeúnte fue trasladado de emergencia “a una clínica para recibir atención médica”.

“La ATU realiza el seguimiento del caso, en coordinación con las autoridades competentes”, señaló la entidad.

Imágenes registradas por un conductor y posteriormente difundidas en redes sociales muestran al peatón tendido sobre la pista, frente al bus del Metropolitano.

Las autoridades ya investigan las circunstancias en las que ocurrió el accidente para determinar las responsabilidades correspondientes.

Cabe mencionar que el tránsito en la vía exclusiva del Metropolitano se encuentra restablecido.