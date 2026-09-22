El contraalmirante Antonio Vildoso, director general de Comunicación Estratégica e Intereses Marítimos de la Marina de Guerra del Perú (MGP), aseguró este martes que la institución no encubrirá ni protegerá a ninguna persona frente a la denuncia por un presunto abuso sexual contra un alumno de cuarto de secundaria del Liceo Naval Almirante Guise.

Vildoso Concha condenó lo ocurrido y explicó que la Marina mantiene una posición de “prudencia” frente a los cuestionamientos por sus comunicados, en los que se hizo referencia a una presunta situación de violencia, pero no se mencionó de manera específica la denuncia por presunta agresión sexual contra el menor.

“En los términos de violencia, en general, es importante ser prudentes desde un inicio cuando no se tiene la totalidad de la información, que no la maneja directamente el liceo naval ni la Marina, sino las denuncias que las ven las autoridades competentes. […] La Marina no va a apañar ni encubrir a nadie”, declaró a RPP.

“Es muy penoso el caso, condenamos todo tipo de violencia, sea sexual, psicológica o física”, añadió.

Asimismo, sostuvo que la Marina de Guerra implementará las acciones necesarias para prevenir que un hecho de esta naturaleza vuelva a ocurrir en los liceos navales.

“No apañamos ni cubrimos nada, y eso hay que demostrarlo porque puede estar escrito en blanco y negro, pero las acciones son las que tienen que demostrarse. Así que tengan confianza en nosotros, vamos a corregir lo que haya que corregir”, manifestó.

En esa línea, informó que el colegio presentó una denuncia contra los adultos que se encontraban a bordo del vehículo al momento en que ocurrieron los hechos denunciados por el adolescente.

Al ser consultado sobre la decisión del Ejecutivo de encargar al Ministerio de Educación la administración del Liceo Naval, Vildoso señaló que la Marina acata la medida adoptada por el Gobierno de Keiko Fujimori, que designó a Luis Alemán como nuevo director de la institución.

El contraalmirante sostuvo que la institución no justifica lo ocurrido, aunque señaló que la normativa vigente establece ciertas restricciones para los centros educativos. Asimismo, explicó que el protocolo impide suspender o expulsar a un estudiante por actos de indisciplina.

“La normativa establece medidas conductuales y tareas que deben mejorar la conducta del que ha afectado a otra persona y hacer un seguimiento tanto al alumno como a los padres. Y todo eso se hace, pero ustedes dirán: ¿Y esta percepción de decir que no se hace nada dónde queda? Es que sí se hace, lo que pasa es que uno llega hasta un tope…”, indicó.

Finalmente, el contraalmirante pidió evitar la estigmatización de los estudiantes del Liceo Naval a raíz del caso denunciado.

“El liceo naval tiene más de 60 años, hay casi 12 000 personas que han salido de ellos. Lamentablemente, un hecho individual u otros hechos que hay comprobarlos no pueden estigmatizar o generalizar a todos”, enfatizó.