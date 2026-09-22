Una joven de 26 años lucha por su vida en Arequipa luego de sufrir un violento ataque de perros el pasado 9 de setiembre, cuando la estudiante sufría una crisis de epilepsia, en la provincia de San Antonio de Putina, en la región Puno.

La víctima, identificada como Nurieta Vanesa C. S., sufrió graves lesiones en el rostro y ambos ojos. Los vecinos y policías quienes acudieron tras el ataque la auxiliaron y trasladaron inicialmente al Centro de Salud Estratégico de Putina.

Debido a la gravedad de sus heridas, la joven fue evacuada posteriormente al Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca. Su estado continuó siendo delicado, por lo que finalmente fue trasladada a Arequipa, donde permanece internada en la UCI del Hospital Regional Honorio Delgado.

Su familia atraviesa ahora momentos de angustia y busca apoyo para afrontar el tratamiento que necesita. Su madre, Yolanda Surco, permanece junto a ella en Arequipa y pidió ayuda para conseguir atención y cubrir los gastos de estadía, considerando que la madre no tiene familiares en Arequipa.

Las personas o instituciones que puedan colaborar o brindar algún tipo de asistencia pueden comunicarse con la madre al 986 167 374. También se requiere unidades de sangre.

La madre también señaló que tras la muerte de su esposo, se hizo cargo de sus cuatro hijos, tres de ellos se quedaron en San Antonio de Puquina