La presidenta de la República, Keiko Fujimori, inició este martes su agenda en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrolla en Nueva York, Estados Unidos, y se extenderá hasta el próximo 28 de septiembre.

La jefa de Estado participó en el primer turno de intervenciones de la Asamblea General de la ONU. En esta sesión también ofrecerán sus discursos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario de Chile, José Antonio Kast.

De acuerdo con un comunicado de la Presidencia de la República, durante su permanencia en Nueva York hasta el jueves 24 de septiembre, Fujimori cumplirá una agenda enfocada en fortalecer la presencia internacional del Perú, impulsar oportunidades de inversión y ampliar los vínculos de cooperación.

En su intervención, la mandataria sostuvo que enfrentar el crimen organizado de manera aislada representa una ventaja para las organizaciones criminales que operan en distintos países. Según señaló, estos grupos han adquirido un importante poderío económico y bélico y desarrollan actividades vinculadas con el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas, la extorsión y el asesinato.

“Aislado de cada nación no solo es un error que hemos venido cometiendo, sino es una ventaja otorgada a los grupos criminales transnacionales para fortalecerse”, afirmó.

#EnVivo



Keiko Fujimori en la Asamblea General de la ONU: “Estas organizaciones son grupos terroristas y deben ser enfrentados como lo que son, enemigos del Estado democrático y de los ciudadanos de bien”



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg pic.twitter.com/iNuP3Yl63F — Canal N (@canalN_) September 22, 2026

Fujimori plantea identificar al “enemigo”

La mandataria señaló que uno de los primeros pasos para enfrentar esta problemática es definir a las organizaciones criminales como una amenaza para los Estados y sus ciudadanos.

“Por eso, lo primero es determinar y definir al enemigo. Estas organizaciones son grupos terroristas y deben ser enfrentados como lo que son, enemigos del Estado democrático y de los ciudadanos de bien”, sostuvo.

En esa línea, Fujimori afirmó que una definición clara y un marco normativo permitirán una actuación más decidida de las Fuerzas Armadas, en apoyo de la Policía Nacional, frente a las amenazas al orden interno generadas por estas organizaciones.

Perú y el Escudo de las Américas

La presidenta también destacó la participación del Perú en iniciativas de cooperación regional contra el crimen organizado. Mencionó el Compromiso Regional de Santiago y la reciente incorporación del país al Escudo de las Américas, iniciativa impulsada para fortalecer la coordinación frente al crimen transnacional. La incorporación peruana fue anunciada por Fujimori el pasado 10 de septiembre.

“Además de participar activamente en el compromiso regional de Santiago, el Perú se ha incorporado recientemente al Escudo de las Américas, como muestra de su decidido compromiso de trabajar conjunta y coordinadamente con nuestros socios en este desafío de altísima prioridad”, manifestó.

Finalmente, Fujimori afirmó que su Gobierno buscará combatir no solo a quienes ejecutan directamente los delitos, sino también a las estructuras que permiten el funcionamiento de estas organizaciones.

“En el Perú vamos a perseguir el crimen. Desde el hombre que ejecuta hasta el entramado que lo sostiene. No vamos a retroceder ante quienes pretenden imponer el terror sobre la ley”, manifestó.